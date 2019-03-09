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      З’явились тривожні фотодокази підготовки КНДР до запуску нової ракети

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      КНДР може готуватися до запуску нової ракети, – ЗМІ
      КНДР може готуватися до запуску нової ракети, – ЗМІ / Ілюстративне фото

      Комерційні супутникові знімки об'єкта поблизу Пхеньяну дозволяють припустити, що Північна Корея готується до запуску ракети або космічної ракети в найближчому майбутньому.

      Це військова ракета чи космічна – наразі точно визначити не можна, однак її запустять у найближчому майбутньому, пише видання NPR.

      Читайте також: Саміт у В’єтнамі: чому Трамп не зміг переконати Кім Чен Ина та що потрібно КНДР

      На знімках зображено Санумдонг –об'єкт, на якому Північна Корея зібрала деякі зі своїх міжконтинентальних балістичних ракет та ракет для запуску супутників.


      КНДР готується до запуску ракет /Джерело: digitalglobe.com, графіка npr.org

      DigitalGlobe 22 лютого зробили фото, на яких видно легкові та вантажні автомобілі, припарковані поруч з об'єктом. Окрім того, неподалік розташовані залізничні вагони і встановлені два підйомних крани.

      Коли ви зберете все це разом, це дійсно виглядає так, ніби північнокорейці перебувають у процесі створення ракети,
      – вважає співробітник Інституту міжнародних досліджень Мідлбері Джеффрі Льюїс.

      Льюїс також зазначає, що наразі конкретнішу інформацію отримати неможливо. Натомість видання зазначає, що ця новина з'явилася через кілька днів після серії інших супутникових знімків. Вони показали, що Північна Корея швидко відновила установку для запуску супутників на західному узбережжі країни.


      Наразі не можна отримати більше інформації/Джерело: digitalglobe.com, графіка npr.org

      Зазначимо, Північна Корея вирішила відновити роботу ядерного майданчика для запуску ракет у Сохе, який планувала закрити за результатами першого саміту США – КНДР у червні 2018 року. Таке рішення могла спровокувати друга і невдала зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина.

      Результати саміту, що відбувся 27-28 лютого у Ханої (В'єтнам):

      1. Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин не досягли жодних угод щодо відмови Північної Кореї від ядерної зброї на саміті в Ханої.
      2. КНДР хотіла, аби США повністю зняли санкції з країни в обмін на денуклеаризацію в окремих районах Північної Кореї. США на це не погодились.
      3. За словами Трампа, КНДР не поновить випробовування ракет та ядерної зброї.
      4. Держсекретар США Майк Помпео натякнув, що переговори щодо денуклеаризації КНДР продовжаться найближчими тижнями, відтак сподіваються досягти прогресу у цьому питанні. Проте коли саме відбудуться наступні переговори і у якому форматі – не уточнив.

      Перша історична зустріч між американським та північнокорейським лідерами відбулась 12 червня 2018-ого у Сінгапурі. Цьому передували численні погрози в бік один одного. Під час саміту глави держав домовилися про мир та звільнення Корейського півострова від ядерної зброї. Цього не сталося. 

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      Теги: Новини політики КНДР Ядерна безпека Зброя
      Джерело: 24 Канал
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