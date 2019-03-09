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      Появились тревожные фотодоказательства подготовки КНДР к запуску новой ракеты

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      КНДР может готовиться к запуску новой ракеты, – СМИ
      КНДР может готовиться к запуску новой ракеты, – СМИ / Иллюстративное фото

      Коммерческие спутниковые снимки объекта вблизи Пхеньяна позволяют предположить, что Северная Корея готовится к запуску ракеты или космической ракеты в ближайшем будущем.

      Это военная ракета или космическая – пока точно определить нельзя, однако ее запустят в ближайшем будущем, пишет издание NPR.

      Читайте также: Саммит во Вьетнаме: почему Трамп не смог убедить Ким Чен Ына и что нужно КНДР

      На снимках изображен Санумдонг – объект, на котором Северная Корея собрала некоторые из своих межконтинентальных баллистических ракет и ракет для запуска спутников.


      КНДР готовится к запуску ракет /Источник: digitalglobe.com, графика npr.org

      DigitalGlobe 22 февраля сделали фото, на которых видно легковые и грузовые автомобили, припаркованные рядом с объектом. Кроме того, неподалеку расположены железнодорожные вагоны и установлены два подъемных крана.

      Когда вы соберете все это вместе, это действительно выглядит так, будто северокорейцы находятся в процессе создания ракеты,
      – считает сотрудник Института международных исследований Мидлбери Джеффри Льюис.

      Льюис также отмечает, что сейчас более конкретную информацию получить невозможно. Зато издание отмечает, что эта новость появилась через несколько дней после серии других спутниковых снимков. Они показали, что Северная Корея быстро восстановила установку для запуска спутников на западном побережье страны.


      Сейчас не можно получить больше информации/Источник: digitalglobe.com, графика npr.org

      Отметим, Северная Корея решила возобновить работу ядерной площадки для запуска ракет в Сохе, который планировали закрыть по результатам первого саммита США – КНДР в июне 2018 года. Такое решение спровоцировала вторая и неудачная встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

      Результаты саммита, состоявшегося 27-28 февраля в Ханое (Вьетнам):

      1. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не достигли никаких соглашений об отказе Северной Кореи от ядерного оружия на саммите в Ханое.
      2. КНДР хотела, чтобы США полностью сняли санкции со страны в обмен на денуклеаризацию в отдельных районах Северной Кореи. США на это не согласились.
      3. По словам Трампа, КНДР не возобновит испытания ракет и ядерного оружия.
      4. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что переговоры по денуклеаризации КНДР продолжатся в ближайшие недели, поэтому надеются достичь прогресса в этом вопросе. Однако когда именно состоятся следующие переговоры и в каком формате – не уточнил.

      Первая историческая встреча между американским и северокорейским лидерами состоялась 12 июня 2018-ого в Сингапуре. Этому предшествовали многочисленные угрозы в сторону друг друга. Во время саммита главы государств договорились о мире и освобождении Корейского полуострова от ядерного оружия. Этого не произошло.

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      Теги: Новости политики Оружие Ядерная безопасность КНДР
      Источник: 24 Канал
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