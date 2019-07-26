Кім Чен Ин прокоментував ракетні випробування КНДР

Глава КНДР Кім Чен Ин заявив, що нещодавні випробування двох ракет були проведені з метою дати чіткий сигнал керівництву Південної Кореї, яка, за словами Північнокорейського лідера, активно нарощує сучасне озброєння.

Видання ЦТАК наводить слова лідера КНДР, де зазначається, що пуски ракет, якими керував Кім Чен Ин, були проведені, щоб послати "офіційне попередження південнокорейським мілітаристам"

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За словами Кім Чен Ина Південна Корея "з великим прагненням розгортає ультрасучасне наступальне озброєння на території країни і продовжує проводити військові навчання всупереч неодноразовим попередженням з боку КНДР".

Крім того північнокорейський лідер, описуючи ситуацію на Корейському півострові, заявив, що південнокорейська влада демонструють "лукаву поведінку". З одного боку, за його словами, на очах у світової спільноти вона "тисне руки" і підписує спільні декларації, з іншого – доставляє на півострів сучасне озброєння і проводить військові навчання.

У четвер Північна Корея провела пуск двох ракет зі східного узбережжя країни. У Сеулі поки не уточнюють, про ракети якого типу може йти мова. Водночас військові Південної Кореї зазначили, що продовжать стежити за ситуацією на випадок нових запусків.

Ракетні випробування КНДР

До цього моменту останні ракетні випробування КНДР проводила 9 травня. Тоді снаряд пролетів приблизно 420 кілометрів.

Також випробування проводилися 4 травня. Першими про запуски цих ракет повідомили військові Південної Кореї: за їхньою інформацією, кілька ракет були запущені в бік Японського моря, але не долетіли до економічної зони Японії. У КНДР опублікували фотографії з цих запусків.

У квітні 2018 року Пхеньян оголосив про відмову від проведення випробувань ядерної зброї, а також балістичних ракет різної дальності з метою розвитку соціалістичної економіки країни і підвищення рівня життя населення. Після цього у травні КНДР ліквідувала полігон в Пхунгері, на якому раніше було вироблено шість підземних ядерних вибухів. За період з 2016 по 2017 рік КНДР також здійснила близько 40 запусків балістичних ракет.