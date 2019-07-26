10:58
26 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Святе графіті Кіріла. Путін – ізгой в Польщі
      Вєсті Кремля
      20:34, 25 липня
      Вєсті.UA: Чим тепер займатиметься Ляшко. Екс-нардепа запросили у "95 Квартал"
      Вєсті.UA
      19:28, 25 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Кім Чен Ин прокоментував ракетні випробування КНДР

      623 Читать новость на русском
      Кім Чен Ин
      Кім Чен Ин / Getty Images

      Глава КНДР Кім Чен Ин заявив, що нещодавні випробування двох ракет були проведені з метою дати чіткий сигнал керівництву Південної Кореї, яка, за словами Північнокорейського лідера, активно нарощує сучасне озброєння.

      Видання ЦТАК наводить слова лідера КНДР, де зазначається, що пуски ракет, якими керував Кім Чен Ин, були проведені, щоб послати "офіційне попередження південнокорейським мілітаристам" 

      Читайте також: КНДР захопила судно Росії: 17 моряків потрапили в полон

      За словами Кім Чен Ина Південна Корея "з великим прагненням розгортає ультрасучасне наступальне озброєння на території країни і продовжує проводити військові навчання всупереч неодноразовим попередженням з боку КНДР".

      Крім того північнокорейський лідер, описуючи ситуацію на Корейському півострові, заявив, що південнокорейська влада демонструють "лукаву поведінку". З одного боку, за його словами, на очах у світової спільноти вона "тисне руки" і підписує спільні декларації, з іншого – доставляє на півострів сучасне озброєння і проводить військові навчання.

      У четвер Північна Корея провела пуск двох ракет зі східного узбережжя країни. У Сеулі поки не уточнюють, про ракети якого типу може йти мова. Водночас військові Південної Кореї зазначили, що продовжать стежити за ситуацією на випадок нових запусків.

      Ракетні випробування КНДР

      До цього моменту останні ракетні випробування КНДР проводила 9 травня. Тоді снаряд пролетів приблизно 420 кілометрів.

      Також випробування проводилися 4 травня. Першими про запуски цих ракет повідомили військові Південної Кореї: за їхньою інформацією, кілька ракет були запущені в бік Японського моря, але не долетіли до економічної зони Японії. У КНДР опублікували фотографії з цих запусків.

      У квітні 2018 року Пхеньян оголосив про відмову від проведення випробувань ядерної зброї, а також балістичних ракет різної дальності з метою розвитку соціалістичної економіки країни і підвищення рівня життя населення. Після цього у травні КНДР ліквідувала полігон в Пхунгері, на якому раніше було вироблено шість підземних ядерних вибухів. За період з 2016 по 2017 рік КНДР також здійснила близько 40 запусків балістичних ракет.

      blog_ava
      Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
      сьогодні
      8998
      Теги: Новини політики КНДР Кім Чен Ин Південна Корея
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
      сьогодні , 10:21 Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
      8995
      Світ змирився з Кримом, на черзі Білорусь, – Niezależna
      сьогодні , 10:00 Світ змирився з Кримом, на черзі Білорусь, – Niezależna
      Світові Медіа 802
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 100 відсотків голосів
      сьогодні , 09:49 Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 100 відсотків голосів
      218194
      Чому деградує Україна та що з цим робити
      сьогодні , 08:40 Чому деградує Україна та що з цим робити
      Олексій Чибісов 938
      Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      сьогодні , 08:05 Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      2213
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук