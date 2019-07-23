КНДР захопила судно Росії: 17 моряків потрапили в полон

Прикордонники Північної Кореї захопила російське риболовецьке судно "Сянхайлінь-8", на борту якого перебувало 17 моряків.

Інцидент трапився ще 17 липня. Проте, подробиці затримання судна лише зараз озвучив заступник директора Північно-Східної рибальської компанії Сергій Седлер, пише "Комерсант".

На борту судна перебували 15 росіян і 2 громадянини Південної Кореї. Вони прямували з південнокорейського порту Сокчо в Японське море і не мали вантажу.

КНДР захопила цей корабель в 53 милях від кордону країни нібито через незаконний перетину кордону. Усіх моряків затримали.

"Чомусь корейці придумали, що 50 миль – це "зона їх військового охорони",яка жодним міжнародним інститутом не визнана. Так нам сказали в посольстві", – зазначив Седлер.

За його словами, такий інцидент трапився вперше.

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