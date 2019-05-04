КНДР запустила ракету в напрямку Японського моря

У суботу Північна Корея здійснила випробувальний запуск ракети малої дальності з району порту Вонсан на східному узбережжі країни.

Про це повідомило агентство Yonhap з посиланням на Комітет начальників штабів збройних сил Північної Кореї.

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Зазначається, що ракету було випущено у напрямку Японського моря. Наразі південнокорейські і американські військові збирають більш детальну інформацію про запуск.

Пуск ракети був проведений о 9:06 за місцевим часом (3:06 за Києвом) з міста Вонсан на східному узбережжі в напрямку Японського моря.

Відстань польоту ракети в діапазоні від 70 до 100 кілометрів. Останній запуск відбувся приблизно 17 місяців тому.

Випущена ракета не досягнула ексклюзивної економічної зони Японії. Про це повідомили в уряді країни.

Представник Кабміну також спростував припущення, що це була балістична ракета.

У квітні 2018 року Пхеньян оголосив про відмову від проведення випробувань ядерної зброї, а також балістичних ракет різної дальності з метою розвитку соціалістичної економіки країни і підвищення рівня життя населення. Після цього у травні КНДР ліквідувала полігон в Пхунгері, на якому раніше було вироблено шість підземних ядерних вибухів. За період з 2016 по 2017 рік КНДР також здійснила близько 40 запусків балістичних ракет.