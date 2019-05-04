04:56
4 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як росіяни заробляють за кордоном. Кадиров взявся за старе
      Вєсті Кремля
      20:55, 3 травня
      Вєсті.UA: Батл між Зеленським та Путіним. Гройсман розкрив свої карти
      Вєсті.UA
      19:56, 3 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      КНДР запустила ракету в напрямку Японського моря

      10
      Деталі запуску і характеристики ракети аналізують влади США і Південної Кореї
      Деталі запуску і характеристики ракети аналізують влади США і Південної Кореї / Ahn Young-joon

      У суботу Північна Корея здійснила випробувальний запуск ракети малої дальності з району порту Вонсан на східному узбережжі країни.

      Про це повідомило агентство Yonhap з посиланням на Комітет начальників штабів збройних сил Північної Кореї.

      Читайте також: Кім Чен Ин користується броньованим лімузином Daimler: компанія шокована

      Зазначається, що ракету було випущено у напрямку Японського моря. Наразі південнокорейські і американські військові збирають більш детальну інформацію про запуск.

      Пуск ракети був проведений о 9:06 за місцевим часом (3:06 за Києвом) з міста Вонсан на східному узбережжі в напрямку Японського моря.

      Відстань польоту ракети в діапазоні від 70 до 100 кілометрів. Останній запуск відбувся приблизно 17 місяців тому.

      Випущена ракета не досягнула ексклюзивної економічної зони Японії. Про це повідомили в уряді країни.

      Представник Кабміну також спростував припущення, що це була балістична ракета.

      У квітні 2018 року Пхеньян оголосив про відмову від проведення випробувань ядерної зброї, а також балістичних ракет різної дальності з метою розвитку соціалістичної економіки країни і підвищення рівня життя населення. Після цього у травні КНДР ліквідувала полігон в Пхунгері, на якому раніше було вироблено шість підземних ядерних вибухів. За період з 2016 по 2017 рік КНДР також здійснила близько 40 запусків балістичних ракет.

      blog_ava
      Мешканці Донбасу разом з російськими паспортами отримують "військовий квиток"
      сьогодні
      1144
      Теги: КНДР Зброя Новини США Південна Корея
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 3 травня: Команда Зеленського у Брюсселі та пограбування Пинзеника
      3 травня , 22:02 Головні новини 3 травня: Команда Зеленського у Брюсселі та пограбування Пинзеника
      1359
      Війна закінчиться тоді, коли російські матері почнуть любити своїх синів, – військовий
      3 травня , 22:00 Війна закінчиться тоді, коли російські матері почнуть любити своїх синів, – військовий
      Повернись живим 767
      5G раздора: ссора союзников из-за китайской сети
      3 травня , 21:00 5G раздора: ссора союзников из-за китайской сети
      Іван Яковина 538
      Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
      3 травня , 20:00 Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
      Уляна Корицька 599
      Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
      3 травня , 19:01 Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
      717
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук