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      Кім Чен Ин користується броньованим лімузином Daimler: компанія шокована

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      Кім Чен Ин
      Кім Чен Ин / www.apnews.com

      У німецькій автомобільній компанії Daimler заявили, що не розуміють, звідки у лідера КНДР броньовані лімузини їх виробництва. Варто зазначити, що проти Північної Кореї діють міжнародні санкції. А сама компанія не веде бізнес у цій країні.

      До слова, Кім Чен Ин приїжджав на кілька заходів на лімузинах Daimler. Як повідомили в Associated Press, зокрема і на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

      Читайте також: Путін погодився приїхати у КНДР

      Під час свого візити до Росії лідер КНДР пересувався Владивостоком на Mercedes Maybach S600 Pullman Guard і Mercedes Maybach S62.

      Також відомо, що він має машину моделі S600 Pullman Guard, на якій той їздив у Сінгапурі, де у червні 2018 року зустрічався з президентом США Дональдом Трампом.


      Кім Чен Ин у супроводі охоронців 

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      Теги: Новини Росії КНДР Кім Чен Ин Володимир Путін Санкції
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