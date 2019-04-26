Путін погодився приїхати у КНДР
Очільник Кремля Володимир Путін прийняв запрошення лідера Кім Чен Ина відвідати КНДР.
Кім Чен Ин запросив Володимира Путіна приїхати у будь-який зручний час у Північну Корею.
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"Кім Чен Ин запросив президента Путіна відвідати Північну Корею...запрошення було з готовністю прийняте", – йдеться в повідомленні щоденної ділова газета Maeil Business Newspaper.
Президент Росії Володимир Путін вперше зустрівся з північнокорейським лідером Кім Чен Ином 25 квітня у Владивостоці. Вони обговорили проблему денуклеаризації Корейського півострова, розвиток двосторонніх відносин і регіональне співробітництво. Північнокорейський лідер заявив, що "давно хотів побувати у Росії" і анонсував, що цей його візит не є останнім.
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