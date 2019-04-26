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      Путин согласился приехать в КНДР

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      Владимир Путин и Ким Чен Ын
      Владимир Путин и Ким Чен Ын / Фото с Twitter Madhaw Tiwari

      Глава Кремля Владимир Путин принял приглашение лидера Ким Чен Ына посетить КНДР.

      Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина приехать в любое удобное время в Северную Корею.

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      "Ким Чен Ын пригласил президента Путина посетить Северную Корею ... приглашение было с готовностью принято", – говорится в сообщении ежедневной деловой газеты Maeil Business Newspaper.

      Президент России Владимир Путин впервые встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке. Они обсудили проблему денуклеаризации Корейского полуострова, развитие двусторонних отношений и региональное сотрудничество. Северокорейский лидер заявил, что "давно хотел побывать в России" и анонсировал, что этот его визит не последний.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Владимир Путин КНДР Ким Чен Ын
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