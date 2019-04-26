Путин согласился приехать в КНДР

Глава Кремля Владимир Путин принял приглашение лидера Ким Чен Ына посетить КНДР.

Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина приехать в любое удобное время в Северную Корею.

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"Ким Чен Ын пригласил президента Путина посетить Северную Корею ... приглашение было с готовностью принято", – говорится в сообщении ежедневной деловой газеты Maeil Business Newspaper.

Президент России Владимир Путин впервые встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке. Они обсудили проблему денуклеаризации Корейского полуострова, развитие двусторонних отношений и региональное сотрудничество. Северокорейский лидер заявил, что "давно хотел побывать в России" и анонсировал, что этот его визит не последний.