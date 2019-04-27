Ким Чен Ын пользуется бронированным лимузином Daimler: компания в шоке

В немецкой автомобильной компании Daimler заявили, что не понимают, откуда у лидера КНДР бронированные лимузины их производства. Стоит отметить, что против Северной Кореи действуют международные санкции. А сама компания не ведет бизнес в этой стране.

К слову, Ким Чен Ын приезжал на несколько мероприятий на лимузинах Daimler. Как сообщили в Associated Press, в том числе и на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Во время своего визита в Россию лидер КНДР передвигался Владивостоком на Mercedes Maybach S600 Pullman Guard и Mercedes Maybach S62.

Также известно, что у него есть машина модели S600 Pullman Guard, на которой тот ездил в Сингапуре, где в июне 2018 года встречался с президентом США Дональдом Трампом.



Ким Чен Ын в сопровождении охранников