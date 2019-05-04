В субботу Северная Корея осуществила испытательный запуск ракеты малой дальности из района порта Вонсан на восточном побережье страны.

Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Северной Кореи.

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Отмечается, что сейчас южнокорейские и американские военные собирают более подробную информацию о запуске.

Пуск ракеты был проведен в 9:06 по местному времени (3:06 по Киеву) из города Вонсан на восточном побережье в направлении Японского моря.

Расстояние полета ракеты в диапазоне от 70 до 100 километров. Последний запуск состоялся примерно 17 месяцев назад.

Выпущенная ракета не достигла эксклюзивной экономической зоны Японии. Об этом сообщили в правительстве страны.

Представитель Кабмина также опроверг предположение, что это была баллистическая ракета.

В апреле 2018 Пхеньян объявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности с целью развития социалистической экономики страны и повышение уровня жизни населения. После этого в мае КНДР ликвидировала полигон в Пхунгери, на котором ранее было произведено шесть подземных ядерных взрывов. За период с 2016 по 2017 КНДР также произвела около 40 запусков баллистических ракет.