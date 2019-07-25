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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У КНДР провели пуск двох невідомих ракет

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      У Північній Кореї провели пуск двох ракет зі східного узбережжя. У Сеулі поки не уточнюють, про ракети якого типу може йти мова. Водночас військові Південної Кореї зазначили, що продовжать стежити за ситуацією на випадок нових запусків.

      Агенція "Ренхап" з посиланням на південнокорейське військове командування, повідомила, що спершу надійшла інформація про один запуск, а згодом і про інший.

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      Зазначається, що ракета невстановленої моделі була запущена з району міста Вонсан на східному узбережжі КНДР. Пізніше з території КНДР було зафіксовано пуск ще однієї ракети.

      Останній ракетний запуск в КНДР відбувся 9 травня. Тоді снаряд пролетів приблизно 420 кілометрів.

      5 травня в КНДР опублікували фотографії з ракетних запусків, що пройшли 4 травня. Першими про запуски цих ракет повідомили військові Південної Кореї: за їхньою інформацією, кілька ракет були запущені в бік Японського моря, але не долетіли до економічної зони Японії.

      У квітні 2018 року Пхеньян оголосив про відмову від проведення випробувань ядерної зброї, а також балістичних ракет різної дальності з метою розвитку соціалістичної економіки країни і підвищення рівня життя населення. Після цього у травні КНДР ліквідувала полігон в Пхунгері, на якому раніше було вироблено шість підземних ядерних вибухів. За період з 2016 по 2017 рік КНДР також здійснила близько 40 запусків балістичних ракет.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики КНДР Зброя Південна Корея
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