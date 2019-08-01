Пуски ракет Північною Кореєю обговорять на закритому засіданні Ради Безпеки ООН

Провести закрите засідання Ради Безпеки ООН щодо небезпечних дій КНДР запросили одразу представники Великої Британії, Франції та Німеччини.

За даними інформаційного агентства Bloomberg, постійні представництва в ООН трьох європейських країн запросили провести закрите засідання Ради Безпеки "у зв'язку з пусками балістичних ракет КНДР".

Нагадаємо, раніше Радбез ООН обговорив ініційоване Росією питання закону про мову в Україні

Резолюції Ради Безпеки ООН забороняють Північній Кореї здійснювати пуски ракет з використанням балістичних технологій. Попри це та спроби США відновити переговори на робочому рівні з Пхеньяном щодо денуклеаризації, КНДР здійснює нову серію пусків ракет.

Про які пуски ракет мовиться?

25 липня від південнокорейської інформаційної агенції "Ренхап" стало відомо про два запуски ракет невстановленої моделі. Місцем запуску, припускають, був район портового міста Вонсан на східному узбережжі КНДР.

Глава КНДР Кім Чен Ин тоді заявив, що випробування цих ракет провели, аби дати чіткий сигнал керівництву Південної Кореї, яка, за словами північнокорейського лідера, активно нарощує сучасне озброєння.

А 31 липня КНДР знову запустила щонайменше дві балістичні ракети малого радіуса дії зі свого східного узбережжя.

І все це попри те, що у квітні 2018 року Пхеньян оголосив про відмову від проведення випробувань ядерної зброї та балістичних ракет "з метою розвитку соціалістичної економіки країни і підвищення рівня життя населення".

Примітно, що саме у порту Вонсан тримали російське судно, через яке виник міжнародний скандал між Росією та Північною Кореєю. Детальніше про цю історію – у матеріалах 24 каналу.