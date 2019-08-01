06:05
1 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чергова маріонетка Путіна. 46 хвилин вибачень для Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:23, 31 липня
      Вєсті.UA: Луценко вчиться жартувати. Зеленський наслідує Лукашенка
      Вєсті.UA
      19:11, 31 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      Пуски ракет Північною Кореєю обговорять на закритому засіданні Ради Безпеки ООН

      104 Читать новость на русском
      КНДР двічі протягом тижня запускала ракети
      КНДР двічі протягом тижня запускала ракети / Ілюстративне фото

      Провести закрите засідання Ради Безпеки ООН щодо небезпечних дій КНДР запросили одразу представники Великої Британії, Франції та Німеччини.

      За даними інформаційного агентства Bloomberg, постійні представництва в ООН трьох європейських країн запросили провести закрите засідання Ради Безпеки "у зв'язку з пусками балістичних ракет КНДР".

      Нагадаємо, раніше Радбез ООН обговорив ініційоване Росією питання закону про мову в Україні

      Резолюції Ради Безпеки ООН забороняють Північній Кореї здійснювати пуски ракет з використанням балістичних технологій. Попри це та спроби США відновити переговори на робочому рівні з Пхеньяном щодо денуклеаризації, КНДР здійснює нову серію пусків ракет.

      Про які пуски ракет мовиться?

      25 липня від південнокорейської інформаційної агенції "Ренхап" стало відомо про два запуски ракет невстановленої моделі. Місцем запуску, припускають, був район портового міста Вонсан на східному узбережжі КНДР. 

      Глава КНДР Кім Чен Ин тоді заявив, що випробування цих ракет провели, аби дати чіткий сигнал керівництву Південної Кореї, яка, за словами північнокорейського лідера, активно нарощує сучасне озброєння.

      А 31 липня КНДР знову запустила щонайменше дві балістичні ракети малого радіуса дії зі свого східного узбережжя.

      І все це попри те, що у квітні 2018 року Пхеньян оголосив про відмову від проведення випробувань ядерної зброї та балістичних ракет "з метою розвитку соціалістичної економіки країни і підвищення рівня життя населення".

      Примітно, що саме у порту Вонсан тримали російське судно, через яке виник міжнародний скандал між Росією та Північною Кореєю. Детальніше про цю історію – у матеріалах 24 каналу.

      blog_ava
      Як правильно говорити про секс
      31 липня
      1614
      Теги: Зброя Ядерна безпека ООН КНДР
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Суд против России в Гааге, взрыв в Евпатории и зона вместа музшколы: новости Крымнаша
      31 липня , 22:00 Суд против России в Гааге, взрыв в Евпатории и зона вместа музшколы: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1310
      Скільки будуть заробляти нові нардепи: інфографіка
      31 липня , 21:02 Скільки будуть заробляти нові нардепи: інфографіка
      Яніна Ткачук 3663
      Хода гідності замість параду: у чому різниця
      31 липня , 20:30 Хода гідності замість параду: у чому різниця
      Світлана Попова 1408
      Гра у піддавки: як "Слуга народу" злила місця на округах ставленикам олігархів
      31 липня , 19:30 Гра у піддавки: як "Слуга народу" злила місця на округах ставленикам олігархів
      Сергій Лещенко 1859
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК визнала обраними вже 134 депутатів
      31 липня , 19:10 Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК визнала обраними вже 134 депутатів
      234861
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук