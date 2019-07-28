Північна Корея таки відпустила затримане 17 липня російське судно

Траулер "Сянхайлінь-8" відпустили з Північної Кореї 27 липня після 10 днів утримування та напружених переговорів дипломатів.

Російське посольство у Пхеньяні повідомило, що о 16 годині 27 липня екіпажу сказали, що судно звільняють. І вже о 19:30 "Сянхайлінь-8" вирушило з Північної Кореї до Південної.

Читайте також: Росія не вибачалася перед Кореєю за порушення її повітряного простору

Там двоє членів екіпажу (громадян Південної Кореї) зійдуть на берег.

Натомість дипломати наголошують, що обставини затримання судна продовжують з'ясовувати.

27 июля в результате слаженной работы российского внешнеполитического ведомства траулер «Сянхайлинь-8» отпущен. pic.twitter.com/4wdzqy8Kgf — RussianEmbDPRK (@RusEmbDPRK) July 28, 2019

Що сталося із російським судном у Північній Кореї? Відомо, що о 4 годині ранку 17 липня прямо на ходу на корабель висадилися північнокорейські прикордонники і відключили всі засоби зв'язку.



КНДР захопила корабель в 53 милях від берега нібито через незаконний перетин кордону.



Усіх моряків затримали (15 росіян і 2 південнокорейців) і доставили у Вонсан. Там їх тримали у закритих каютах, обшукували та допитували.