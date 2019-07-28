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      Північна Корея таки відпустила затримане 17 липня російське судно

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      Судно "Сянхайлинь" затримали у Кореї
      Судно "Сянхайлинь" затримали у Кореї / sakh.com

      Траулер "Сянхайлінь-8" відпустили з Північної Кореї 27 липня після 10 днів утримування та напружених переговорів дипломатів.

      Російське посольство у Пхеньяні повідомило, що о 16 годині 27 липня екіпажу сказали, що судно звільняють. І вже о 19:30 "Сянхайлінь-8" вирушило з Північної Кореї до Південної.

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      Там двоє членів екіпажу (громадян Південної Кореї) зійдуть на берег.

      Натомість дипломати наголошують, що обставини затримання судна продовжують з'ясовувати.

      Що сталося із російським судном у Північній Кореї? Відомо, що о 4 годині ранку 17 липня прямо на ходу на корабель висадилися північнокорейські прикордонники і відключили всі засоби зв'язку.

      КНДР захопила корабель в 53 милях від берега нібито через незаконний перетин кордону.

      Усіх моряків затримали (15 росіян і 2 південнокорейців) і доставили у  Вонсан. Там їх тримали у закритих каютах, обшукували та допитували.

      blog_ava
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      Теги: Скандал Водний транспорт Новини Росії КНДР
      Джерело: 24 канал
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