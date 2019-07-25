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      Росія не вибачалася перед Кореєю за порушення її повітряного простору

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      Росія не вибачалася перед Кореєю за порушення її повітряного простору
      Росія не вибачалася перед Кореєю за порушення її повітряного простору / www.bbc.com

      Днями влада Південної Кореї повідомила, що Росія вибачилася за інцидент з військовими літаками, які порушили повітряний простір їх країни. Однак вже за кілька годин надійшла офіційна відповідь, що Росія не приносила офіційні вибачення Сеулу.

      За інформацією адміністрації президента Південної Кореї, російський військовий чиновник висловив "глибокий жаль" міністерству оборони Південної Кореї й пояснив порушення повітряного простору технічним збоєм, повідомили "ВВС Україна".

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      Натомість прес-аташе російського посольства Дмитро Банніков заявив, що це не відповідає дійсності.

      Ми бачили повідомлення у корейський ЗМІ, в яких цитуються слова, нібито сказані виконувачем обов'язків військового аташе. У зв'язку з цим можемо від себе сказати, що у них багато того, що не відповідає дійсності. Російська сторона офіційних вибачень не приносила,
      – сказав Банніков.

      Що відбулося у Південній Кореї?Інцидент стався 23 липня біля східного узбережжя Японського моря. Троє російських військових літаків увійшли до зони ідентифікації протиповітряної оборони Кореї. Міністерство оборони Південної Кореї відправили на перехоплення свої винищувачі. Після цього літак РФ двічі порушив повітряний простір країни, за що отримав у відповідь попереджувальні постріли.

      Відзначимо, що це не перший подібний інцидент з російськими літаками. Раніше бомбардувальники РФ порушили повітряний простір Японії.

      blog_ava
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      25 липня
      20327
      Теги: Новини Росії авіація Південна Корея
      Джерело: 24 канал
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