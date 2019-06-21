12:18
21 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Легалізація наркотиків в Росії. Суворі реалії РПЦ
      Вєсті Кремля
      21:12, 20 червня
      Вєсті. UA: Кернес і пам'ятник Гітлеру. Найбільше досягнення Луценка
      Вєсті.UA
      19:35, 20 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Суровий радянський перекус
      Згадати все
      23:25, 19 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК

      Російські бомбардувальники порушили повітряний простір Японії

      597 Читать новость на русском
      Бомбардувальник ТУ-95
      Бомбардувальник ТУ-95 / airliners.net

      Російські військові літаки, що порушили повітряний простір, були перехоплені японськими винищувачами.

      У міністерстві оборони Японії повідомили, що російські стратегічні бомбардувальники ТУ-95 порушили повітряний простір на півдні держави, пише "Радіо Свобода". Один з них двічі пролетів над островами Дайто, поблизу Окінави, та біля острова Хачіджо, на південь від Токіо. Далі бомбардувальники пролетіли над південною частиною Хоккайдо та повернулися на позиції до Росії.

      Читайте також: Японія і США розробляють радар для захисту від російських ракет

      У ЗС РФ інцидент ніяк не прокоментували.

      Влада Японії повідомила, що це вже не перший такий інцидент. До кінця березня цього року японські винищувачі підіймали близько тисячі разів через порушення повітряного простору з боку Росії (340 інцидентів) та Китаю (638 інцидентів).

      Що відомо про відносини Росії та Японії?20-го червня у Москві відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Японії Такео Морі з російським колегою Ігорем Моргуловим щодо укладення між країнами мирного договору. Напередодні саміту G-20 сторони обговорили весь спектр російсько-японських відносин, зокрема що стосується статусу Курильських островів.

      Після закінчення Другої світової війни країни досі не підписали мирної угоди. Це пов'язано із невирішеними територіальними питаннями. Японія вимагає повернення Курильських островів, а Росія не визнає цю проблему. Це стоїть на заваді співпраці двох країн у політичній та економічній сферах. 

      курильські острови карта японія
      Курильскі острови на карті світу

      blog_ava
      Чим корисна та шкідлива шовковиця
      сьогодні
      7603
      Теги: Новини політики Японія Новини Росії авіація
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Умови України щодо зняття блокади з ОРДЛО ведуть до федералізації
      сьогодні , 12:00 Умови України щодо зняття блокади з ОРДЛО ведуть до федералізації
      Олексій Чибісов 212
      Хімічна кастрація педофілів: чому вчить злочин проти Дарії Лук'яненко?
      сьогодні , 08:40 Хімічна кастрація педофілів: чому вчить злочин проти Дарії Лук'яненко?
      Наталія Лебідь 2042
      Место и здание Администрации президента Украины – это чертовски важно
      20 червня , 22:00 Место и здание Администрации президента Украины – это чертовски важно
      Блог Соцмережі 1202
      Що буде із пристроями Huawei: Топ-5 найпоширеніших міфів
      20 червня , 21:02 Що буде із пристроями Huawei: Топ-5 найпоширеніших міфів
      1058
      Філарет, ПЦУ і томос: що відбувається в українській церкві
      20 червня , 20:50 Філарет, ПЦУ і томос: що відбувається в українській церкві
      Євгенія Мазур 2662
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук