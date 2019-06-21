Російські бомбардувальники порушили повітряний простір Японії

Російські військові літаки, що порушили повітряний простір, були перехоплені японськими винищувачами.

У міністерстві оборони Японії повідомили, що російські стратегічні бомбардувальники ТУ-95 порушили повітряний простір на півдні держави, пише "Радіо Свобода". Один з них двічі пролетів над островами Дайто, поблизу Окінави, та біля острова Хачіджо, на південь від Токіо. Далі бомбардувальники пролетіли над південною частиною Хоккайдо та повернулися на позиції до Росії.

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У ЗС РФ інцидент ніяк не прокоментували.

Влада Японії повідомила, що це вже не перший такий інцидент. До кінця березня цього року японські винищувачі підіймали близько тисячі разів через порушення повітряного простору з боку Росії (340 інцидентів) та Китаю (638 інцидентів).

Що відомо про відносини Росії та Японії?20-го червня у Москві відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Японії Такео Морі з російським колегою Ігорем Моргуловим щодо укладення між країнами мирного договору. Напередодні саміту G-20 сторони обговорили весь спектр російсько-японських відносин, зокрема що стосується статусу Курильських островів.



Після закінчення Другої світової війни країни досі не підписали мирної угоди. Це пов'язано із невирішеними територіальними питаннями. Японія вимагає повернення Курильських островів, а Росія не визнає цю проблему. Це стоїть на заваді співпраці двох країн у політичній та економічній сферах.





Курильскі острови на карті світу