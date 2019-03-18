Японія і США розробляють радар для захисту від російських ракет
Японія спільно зі США працюють над розробкою спеціальної радарної системи, якою в майбутньому можуть оснащити американські військові кораблі.
Така радарна система має захищати американські судна від гіперзвукових ракет, які розробляють Росія і Китай. Розробка цієї системи захисту перебуває на фінальній фазі. Про це з посиланням на дипломатичні джерела передає Kyodo.
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Координація двома країнами плану, спрямованого на боротьбу з новою зброєю, зокрема, – гіперзвуковими ракетами, розробленими Китаєм і Росією,
– мовиться у повідомленні.
Зокрема, Японія, яка також зіткнулася із ядерними та ракетними загрозами з боку Північної Кореї, сподівається на зміцнення свого альянсу безпеки зі Сполученими Штатами завдяки спільному проекту.
Нова захисна радіолокаційна система матиме можливість здійснювати спостереження за військовими кораблями з оглядом у 360 градусів.
Зазначимо, що наприкінці 2018 року у Росії похизувалися успішним випробуванням гіперзвукової ракети комплексу "Авангард". У РФ запевняють: можливості цього озброєння дозволяють обходити зони дії вогневих та інформаційних засобів протиракетної оборони. Таким чином ракета може ефективно долати всі системи протиповітряної оборони – як ті, що вже існують, так і перспективні.