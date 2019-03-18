13:54
18 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кров за кров від Кадирова. Ікона від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:00, 16 березня
      Вєсті. UA. Жир: Як Ахметов заробляє мільярди. Компромат від Розенблата
      Вєсті.UA
      18:52, 16 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Японія і США розробляють радар для захисту від російських ракет

      342 Читать новость на русском
      Випробування Росією гіперзвукового ракетного озброєння у грудні 2018
      Випробування Росією гіперзвукового ракетного озброєння у грудні 2018 / фото з відкритих джерел

      Японія спільно зі США працюють над розробкою спеціальної радарної системи, якою в майбутньому можуть оснащити американські військові кораблі.

      Така радарна система має захищати американські судна від гіперзвукових ракет, які розробляють Росія і Китай. Розробка цієї системи захисту перебуває на фінальній фазі. Про це з посиланням на дипломатичні джерела передає Kyodo.

      Читайте також: Японія вперше розробить крилату ракету із дальністю дії 400 кілометрів

      Координація двома країнами плану, спрямованого на боротьбу з новою зброєю, зокрема, – гіперзвуковими ракетами, розробленими Китаєм і Росією,
      – мовиться у повідомленні.

      Зокрема, Японія, яка також зіткнулася із ядерними та ракетними загрозами з боку Північної Кореї, сподівається на зміцнення свого альянсу безпеки зі Сполученими Штатами завдяки спільному проекту.

      Нова захисна радіолокаційна система матиме можливість здійснювати спостереження за військовими кораблями з оглядом у 360 градусів.

      Зазначимо, що наприкінці 2018 року у Росії похизувалися успішним випробуванням гіперзвукової ракети комплексу "Авангард". У РФ запевняють: можливості цього озброєння дозволяють обходити зони дії вогневих та інформаційних засобів протиракетної оборони. Таким чином ракета може ефективно долати всі системи протиповітряної оборони – як ті, що вже існують, так і перспективні.

      blog_ava
      Великдень в Україні 2019: дата і традиції
      сьогодні
      8552
      Теги: Новини політики Новини Росії Зброя Новини США Японія
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Гра Престолів": чим серіал відрізняється від книги
      сьогодні , 13:00 "Гра Престолів": чим серіал відрізняється від книги
      Уляна Корицька 4238
      Аннексия Беларуси: как реагировать Киеву на гибридную агрессию Москвы против Минска
      сьогодні , 12:01 Аннексия Беларуси: как реагировать Киеву на гибридную агрессию Москвы против Минска
      Андрій Воропаєв 663
      Питання до кандидатів: на чому спекулюють ТОП-претенденти на пост президента
      сьогодні , 10:01 Питання до кандидатів: на чому спекулюють ТОП-претенденти на пост президента
      1
      У Криму виникла нова екологічна проблема через видобуток отруйного піску
      сьогодні , 11:13 У Криму виникла нова екологічна проблема через видобуток отруйного піску
      1289
      Импичмент, "Рашагейт" и украинские националисты – главные новости США за неделю
      сьогодні , 09:16 Импичмент, "Рашагейт" и украинские националисты – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 954
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук