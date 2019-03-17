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      Японія вперше розробить крилату ракету із дальністю дії 400 кілометрів

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      Основою стане надзвукова ракета (ілюстративне фото)
      Основою стане надзвукова ракета (ілюстративне фото) / Фото з відкритих джерел

      Міністерство оборони Японії візьметься за створення крилатих ракет, якими оснастять винищувачі військово-повітряних сил країни. Дальність їхньої дії – 400 кілометрів. Така розробка стане першою в історії країни.

      Створення власних крилатих ракет є частиною плану оборони, який ухвалили у грудні 2018 року. Бойові ракети зможуть завдавати ударів по кораблях противника поза межами досяжності його ППО, пише Yomiuri з посиланням на місцевих чиновників.

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      Нові крилаті ракети збиратимуть на основі надзвукової ракети ASM3 класу "повітря-земля". Її представили у 2017 році. Ракета має швидкість 3 маха і радіус дії від 100 кілометрів.

      За розробку ракет із дальністю дії 400 кілометрів японське оборонне відомство взялось через зростаючі військові можливості Китаю. І, мовляв, для належного реагування на зовнішні загрози потрібна більш потужна зброя, а ASM3 не така вже й ефективна. Зокрема, вона відсутня у плані закупівель на 2018 і 2019 роки.

      За нову ракету планують взятися у 2020 році. 

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      Теги: Новини політики Японія Зброя
      Джерело: 24 Канал
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