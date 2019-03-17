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      Япония впервые разработает крылатую ракету с дальностью действия 400 километров

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      Основой станет сверхзвуковая ракета (иллюстративное фото)
      Основой станет сверхзвуковая ракета (иллюстративное фото) / Фото из открытых источников

      Министерство обороны Японии возьмется за создание крылатых ракет, которыми оснастят истребители военно-воздушных сил страны. Дальность их действия – 400 километров. Такая разработка станет первой в истории страны.

      Создание собственных крылатых ракет является частью плана обороны, который приняли в декабре 2018 года. Боевые ракеты смогут наносить удары по кораблям противника вне досягаемости его ПВО, пишет Yomiuri, ссылаясь на местных чиновников.

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      Новые крылатые ракеты будут собирать на основе сверхзвуковой ракеты ASM3 класса "воздух-земля". Ее представили в 2017 году. Ракета имеет скорость 3 маха и радиус действия от 100 километров.

      За разработку ракет с дальностью действия 400 километров японское оборонное ведомство взялось из-за растущих военных возможностей Китая. И, мол, для надлежащего реагирования на внешние угрозы требуется более мощное оружие, а ASM3 не такая уж и эффективная. В частности, она отсутствует в плане закупок на 2018 и 2019 годы.

      За новую ракету планируют взяться в 2020 году.

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      Теги: Новости политики Япония Оружие
      Источник: 24 Канал
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