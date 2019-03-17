Япония впервые разработает крылатую ракету с дальностью действия 400 километров

Министерство обороны Японии возьмется за создание крылатых ракет, которыми оснастят истребители военно-воздушных сил страны. Дальность их действия – 400 километров. Такая разработка станет первой в истории страны.

Создание собственных крылатых ракет является частью плана обороны, который приняли в декабре 2018 года. Боевые ракеты смогут наносить удары по кораблям противника вне досягаемости его ПВО, пишет Yomiuri, ссылаясь на местных чиновников.

Читайте также: Турция не уступит в вопросе покупки российских ЗРК С-400, – Эрдоган

Новые крылатые ракеты будут собирать на основе сверхзвуковой ракеты ASM3 класса "воздух-земля". Ее представили в 2017 году. Ракета имеет скорость 3 маха и радиус действия от 100 километров.

За разработку ракет с дальностью действия 400 километров японское оборонное ведомство взялось из-за растущих военных возможностей Китая. И, мол, для надлежащего реагирования на внешние угрозы требуется более мощное оружие, а ASM3 не такая уж и эффективная. В частности, она отсутствует в плане закупок на 2018 и 2019 годы.

За новую ракету планируют взяться в 2020 году.