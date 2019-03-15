05:17
15 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Голливудская звезда хочет в Россию. Спаситель "Роскосмоса"
      Вєсті Кремля
      23:28, 14 марта
      Вести. UA: экстренное сообщение от Ляшко. Розенблат мстит Сытнику
      Вєсті.UA
      21:38, 14 марта
      Бизнес-паутина и нужные связи: как зарабатывает губернатор Киевщины и скандальный депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Спорт во время войны
      Згадати все
      21:25, 13 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Турция не уступит в вопросе покупки российских ЗРК С-400, – Эрдоган

      26 Читати новину українською
      ЗРК Триумф
      ЗРК Триумф / Фото из открытых источников

      Президент Турции подчеркнул, что Анкара не намерена делать шаги назад по вопросу приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на давление США.

      В своем интервью изданию Haberturk он отметил, что Турция готова рассмотреть предложения США о покупке их ЗРК Patriot, при этом у нее есть несколько важных критериев, связанных с общим производством, передачей технологий и стоимостью ЗРК.

      Читайте также: Самолет, направлявшийся в Нью-Йорк, попал в зону сильной турбулентности: видео 18+

      Мы закончили с покупкой С-400. О том, чтобы сделать шаг назад, не может быть и речи. Россия начнет поставки ЗРК в июле этого года,
      – сказал Эрдоган.

      Заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции российских ЗРК С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot. Власти Турции заняли в этом вопросе жесткую позицию и не планирует отказываться от С-400 даже при покупке американских ЗРК Patriot.

      Что известно о ЗРК "Триумф"?Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. По мнению западных аналитиков, "Триумф" играет ключевую роль в новой концепции ВС России, известной на Западе как "Зона запрета доступа". Она заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запрещенной зоны без риска нанесения им неприемлемого ущерба.

      blog_ava
      Главные новости 14 марта: смерть чиновника, Великобритания не выходит из ЕС, отравление в Днепре
      14 марта
      370
      Теги: Оружие Новости США Новости Турции Новости России Новости политики
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как судья умудрился заработать миллионы на служебном поместье
      сегодня , 00:30 Как судья умудрился заработать миллионы на служебном поместье
      Ірина Шиба 88
      Главные новости 14 марта: смерть чиновника, Великобритания не выходит из ЕС, отравление в Днепре
      14 марта , 22:38 Главные новости 14 марта: смерть чиновника, Великобритания не выходит из ЕС, отравление в Днепре
      369
      Кадри, як карти: чому президент призначив у РНБО саме військового
      14 марта , 22:01 Кадри, як карти: чому президент призначив у РНБО саме військового
      Наталя Ромашова 5534
      "Динамо" завершило выступление в Лиге Европы унизительным поражением от "Челси"
      14 марта , 21:55 "Динамо" завершило выступление в Лиге Европы унизительным поражением от "Челси"
      266
      Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
      14 марта , 21:27 Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
      Олег Тичинський 87
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      На свадьбу принца Уильяма и Кейт Мидлтон приглашены 2 тыс. человек
       24 апреля 2011 , 12:03
      В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года (Фото)
       11 марта 2013 , 21:24 1
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук