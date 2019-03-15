Турция не уступит в вопросе покупки российских ЗРК С-400, – Эрдоган

Президент Турции подчеркнул, что Анкара не намерена делать шаги назад по вопросу приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на давление США.

В своем интервью изданию Haberturk он отметил, что Турция готова рассмотреть предложения США о покупке их ЗРК Patriot, при этом у нее есть несколько важных критериев, связанных с общим производством, передачей технологий и стоимостью ЗРК.

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Мы закончили с покупкой С-400. О том, чтобы сделать шаг назад, не может быть и речи. Россия начнет поставки ЗРК в июле этого года,

– сказал Эрдоган.

Заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции российских ЗРК С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot. Власти Турции заняли в этом вопросе жесткую позицию и не планирует отказываться от С-400 даже при покупке американских ЗРК Patriot.

Что известно о ЗРК "Триумф"?Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. По мнению западных аналитиков, "Триумф" играет ключевую роль в новой концепции ВС России, известной на Западе как "Зона запрета доступа". Она заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запрещенной зоны без риска нанесения им неприемлемого ущерба.