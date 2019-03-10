Самолет, следовавший в Нью-Йорк, попал в зону мощной турбулентности: видео 18+

Самолет Турецких авиалиний, следовавший из Стамбула в Нью-Йорк попал в зону сильной турбулентности. Вследствие сильных колебаний травмы получили более 30 пассажиров авиасудна.

Значительные повреждения получил и салон самолета: он весь в пятнах крови и с выломанными и побитыми частями покрытия, передает CNN.

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На борту пассажирского самолета Boening 777, направлявшийся из Стамбула в Нью-Йорк, находились 326 пассажиров и 18 членов экипажа. По меньшей мере, 32 из них получили ранения из-за сильных колебаний, которые возникли на борту после вхождения самолета в зону турбулентности.

Опасная ситуация случилась в момент, когда авиалайнер пролетал над американским штатом Мэн. Boening 777 приземлился в 17:35 по местному времени после 10-часового путешествия в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Его прибытие вблизи аэропорта уже ждали десятки автомобилей "скорой".

Кареты "скорых" под аэропортом:

Turkish Airlines flight #TK1 to New York(JFK) declared an emergency after the aircraft encountered severe turbulence.



FDNY has downgraded the number of patients being treated to 29.

(@Van_Tieu)pic.twitter.com/4ej26aUezE — Flight Alerts (@FlightAlerts_) 10 березня 2019 р.

Травмы пассажиров не несут угрозы их жизни. Это, в основном, синяки и царапины. Правда, одна из стюардесс в результате инцидента сломала ногу.

Также на видео, снятом внутри салона самолета, видно, что у людей окровавленные лица, пятна крови можно увидеть и на борту авиалайнера. Кстати, самолет внутри тоже получил повреждения: видны выбитые и разрушенные обломки покрытия.

Видео с борта самолета, который попал в зону мощной турбулентности (18+):

WATCH: passengers with bloodied faces; blood smeared on overhead cabin. 29 injured from severe turbulence on Turkish Airlines flight from Istanbul landing at JFK Airport tonight; gashes on heads to a broken leg. 10 people taken to hospital. Video courtesy Sead Nikaj pic.twitter.com/6SbhkGuqkp — CeFaan Kim (@CeFaanKim) 10 березня 2019 р.

Что такое турбулентность? Одна из самых сложных свойств атмосферы. В воздухе постоянно происходят изменения температуры, давления, направления и скорости ветра. Из-за этого изменяется плотность воздуха. Когда самолет проходит через такую зону, то начинает вибрировать. Не следует думать, что турбулентность может возникать лишь в облачном небе. Это не так. Колебания самолета могут произойти даже при полностью ясном небе.



По статистике, падение самолета вследствие турбулентности – огромная редкость. Самая большая опасность этих колебаний заключается в панике пассажиров. Сильная турбулентность в основном опасна для пассажиров, которые пренебрегают техникой безопасности во время полета. Перед прохождением зоны турбулентности члены экипажа всегда предупреждают о необходимости пристегнуться и не покидать своих мест. Эти правила необходимо четко соблюдать.