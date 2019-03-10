Літак, що прямував до Нью-Йорка, потрапив у зону потужної турбулентності: відео 18+

Літак Турецьких авіаліній, який прямував зі Стамбула до Нью-Йорка потрапив у зону сильної турбулентності. Внаслідок сильних коливань травми отримали понад 30 пасажирів авіасудна.

Значні пошкодження отримав і салон літака: він весь у плямах крові та з виламаними і побитими частинами покриття, передає CNN.

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На борту пасажирського літака Boening 777, що прямував зі Стамбула до Нью-Йорка, перебували 326 пасажирів і 18 членів екіпажу. Щонайменше, 32 із них отримали поранення через сильні коливання, які виникли на борту після входження літака у зону турбулентності.

Небезпечна ситуація трапилася в момент, коли авіалайнер пролітав над американським штатом Мен. Boening 777 приземлився о 17:35 за місцевим часом після 10-годинної мандрівки в Міжнародному аеропорті імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку. На його прибуття поблизу летовища вже чекали десятки автомобілів "швидкої".

Карети "швидких" під аеропортом:

Turkish Airlines flight #TK1 to New York(JFK) declared an emergency after the aircraft encountered severe turbulence.



FDNY has downgraded the number of patients being treated to 29.

(@Van_Tieu)pic.twitter.com/4ej26aUezE — Flight Alerts (@FlightAlerts_) 10 березня 2019 р.

Травми пасажирів не несуть загрози їх життям. Це, переважно, – синці та подряпини. Щоправда, одна зі стюардес внаслідок інциденту зламала ногу.

Також на відео, знятому всередині салону літака, видно, що у людей закривавлені обличчя, плями крові можна побачити і на борту авіалайнера. До речі, літак всередині теж зазнав пошкоджень: видно вибиті та поруйновані уламки покриття.

Відео з борту літака, який потрапив у зону потужної турбулентності (18+):

WATCH: passengers with bloodied faces; blood smeared on overhead cabin. 29 injured from severe turbulence on Turkish Airlines flight from Istanbul landing at JFK Airport tonight; gashes on heads to a broken leg. 10 people taken to hospital. Video courtesy Sead Nikaj pic.twitter.com/6SbhkGuqkp — CeFaan Kim (@CeFaanKim) 10 березня 2019 р.

Що таке турбулентність? Одна із найскладніших властивостей атмосфери. У повітрі постійно відбуваються зміни температури, тиску, напрямку і швидкості вітру. Через це змінюється щільність повітря. Коли літак проходить через таку зону, то починає вібрувати. Не слід думати, що турбулентність може виникати лише у хмарному небі. Це не так. Коливання літака може відбутися навіть при повністю ясному небі.



За статистикою, падіння літака внаслідок турбулентності – величезна рідкість. Найбільша небезпека цих коливань полягає у паніці пасажирів. Сильна турбулентність в основному небезпечна для пасажирів, які нехтують технікою безпеки під час польоту. Перед проходженням зони турбулентності члени екіпажу завжди попереджають про необхідність пристебнутися і не залишати своїх місць. Цих правил необхідно чітко дотримуватися.