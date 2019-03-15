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      Туреччина не поступиться у питанні покупки російських ЗРК С-400, – Ердоган

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      ЗРК Тріумф
      ЗРК Тріумф / Фото з відкритих джерел

      Президент Туреччини наголосив, що Анкара не має наміру робити кроки назад щодо питання придбання російських зенітно-ракетних комплексів С-400, незважаючи на тиск США.

      У своєму інтерв'ю виданню Haberturk він зазначив, що Туреччина готова розглянути пропозиції США про покупку їх ЗРК Patriot, при цьому у неї є кілька важливих критеріїв, пов'язаних зі спільним виробництвом, передачею технологій і вартістю ЗРК.

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      Ми закінчили з купівлею С-400. Про те, щоб зробити крок назад, не може бути й мови. Росія почне постачання ЗРК у липні цього року,
      – сказав Ердоган.

      Укладений в 2017 році контракт на постачання Туреччині російських ЗРК С-400 став причиною дипломатичних непорозумінь між Анкарою і Вашингтоном, який вимагає від своїх турецьких союзників відмовитися від російських комплексів на користь американського ЗРК Patriot. Влада Туреччини зайняли в цьому питанні тверду позицію і не планує відмовлятися від С-400 навіть при покупці американських ЗРК Patriot.

      Що відомо про ЗРК "Тріумф"?Російська зенітна ракетна система великої і середньої дальності, зенітний ракетний комплекс. Призначена для знищення всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу. На думку західних аналітиків, "Тріумф" відіграє ключову роль у новій концепції ЗС Росії, відомої на Заході як "Зона заборони доступу". Вона полягає в тому, що війська НАТО не можуть перебувати і пересуватися в радіусі дії систем забороненої зони без ризику нанесення їм неприйнятного збитку.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Туреччини Новини США Зброя
      Джерело: 24 Канал
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