У Росії запустили нову гіперзвукову ракету комплексу "Авангард", яким вихвалявся Путін

Міністерство оборони Росії за дорученням президента Володимира Путіна здійснило успішний випробувальний запуск ракети комплексу "Авангард". Ця ракета оснащена гіперзвуковим крилатим бойовим блоком.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

24 канал повідомляв, що 18 грудня Путін заявив, що росіяни досягнули значного прогресу у розробленні зброї. Зокрема, президент Росії згадав про початок серійного виробництва ракетного комплексу "Авангард" та нібито успішні випробування комплексу "Сармат".

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Зазначимо, що 26 грудня Путін особисто віддав команду приступити до випробувань "Авангарду". Запустили ракету з позиційного району Ясний по умовній цілі на полігоні Кура на Камчатці.

В ході польоту на гіперзвуковій швидкості крилатий блок зробив горизонтальне і вертикальне кероване маневрування і вразив умовну ціль у призначений час,

– повідомили у Кремлі.

Там додали, що можливості крилатого блоку дозволяють обходити зони дії вогневих та інформаційних засобів протиракетної оборони. Таким чином ракета може ефективно долати всі системи протиповітряної оборони – як ті, що вже існують, так і перспективні.

У Кремлі запевнили, що програма випробувань комплексу виконана повністю, що дозволяє поставити "Авангард" на озброєння Ракетних військ спеціального призначення у встановлені терміни.

Що таке "Авангард"? Інше найменування періоду розробки: РС-26 "Рубіж". Це російський рухомий ґрунтовий ракетний комплекс з міжконтинентальною балістичної ракетою. Є розвитком проекту "Ярс" з новими керованими бойовими блоками для прориву протиракетної оборони.