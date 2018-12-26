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      У Росії запустили нову гіперзвукову ракету комплексу "Авангард", яким вихвалявся Путін

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      Запуск ракети комплексу "Авангард", яким керував Путін
      Запуск ракети комплексу "Авангард", яким керував Путін / Прес-служба Кремля

      Міністерство оборони Росії за дорученням президента Володимира Путіна здійснило успішний випробувальний запуск ракети комплексу "Авангард". Ця ракета оснащена гіперзвуковим крилатим бойовим блоком.

      Про це повідомляє прес-служба Кремля.

      24 канал повідомляв, що 18 грудня Путін заявив, що росіяни досягнули значного прогресу у розробленні зброї. Зокрема, президент Росії згадав про початок серійного виробництва ракетного комплексу "Авангард" та нібито успішні випробування комплексу "Сармат".

      Читайте також: Що Путін робитиме у 2019 році: прогноз американського аналітика

      Зазначимо, що 26 грудня Путін особисто віддав команду приступити до випробувань "Авангарду". Запустили ракету з позиційного району Ясний по умовній цілі на полігоні Кура на Камчатці.

      В ході польоту на гіперзвуковій швидкості крилатий блок зробив горизонтальне і вертикальне кероване маневрування і вразив умовну ціль у призначений час,
      – повідомили у Кремлі.

      Там додали, що можливості крилатого блоку дозволяють обходити зони дії вогневих та інформаційних засобів протиракетної оборони. Таким чином ракета може ефективно долати всі системи протиповітряної оборони – як ті, що вже існують, так і перспективні.

      У Кремлі запевнили, що програма випробувань комплексу виконана повністю, що дозволяє поставити "Авангард" на озброєння Ракетних військ спеціального призначення у встановлені терміни.

      Що таке "Авангард"? Інше найменування періоду розробки: РС-26 "Рубіж". Це російський рухомий ґрунтовий ракетний комплекс з міжконтинентальною балістичної ракетою. Є розвитком проекту "Ярс" з новими керованими бойовими блоками для прориву протиракетної оборони.

      Теги: Новини Росії Новини політики Зброя Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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