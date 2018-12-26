В России запустили новую гиперзвуковую ракету комплекса "Авангард", которым хвастался Путин

Министерство обороны России по поручению президента Владимира Путина произвело успешный испытательный запуск ракеты комплекса "Авангард". Эта ракета оснащена гиперзвуковым крылатым боевым блоком.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

24 канал сообщал, что 18 декабря Путин заявил, что россияне достигли значительного прогресса в разработке оружия. В частности, президент России вспомнил о начале серийного производства ракетного комплекса "Авангард" и якобы успешных испытаниях комплекса "Сармат".

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Отметим, что 26 декабря Путин лично отдал команду приступить к испытаниям "Авангарда". Запустили ракету с позиционного района Ясный по условной цели на полигоне Кура на Камчатке.

В ходе полета на гиперзвуковой скорости крылатый блок совершил горизонтальное и вертикальное управляемое маневрирование и поразил условную цель в назначенное время,

– сообщили в Кремле.

Там добавили, что возможности крылатого блока позволяют обходить зоны действия огневых и информационных средств противоракетной обороны. Таким образом ракета может эффективно преодолевать все системы противовоздушной обороны – как уже существующие, так и перспективные.

В Кремле заверили, что программа испытаний комплекса выполнена полностью, что позволяет поставить "Авангард" на вооружение Ракетных войск специального назначения в установленные сроки.

Смотрите видео испытательного запуска ракеты комплекса "Авангард":

Что такое "Авангард"?

Другое наименование периода разработки: РС-26 "Рубеж". Это российский подвижной грунтовый ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Является развитием проекта "Ярс" с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны.