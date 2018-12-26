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      В России запустили новую гиперзвуковую ракету комплекса "Авангард", которым хвастался Путин

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      Запуск ракеты комплекса "Авангард", которым управлял Путин
      Запуск ракеты комплекса "Авангард", которым управлял Путин / Пресс-служба Кремля

      Министерство обороны России по поручению президента Владимира Путина произвело успешный испытательный запуск ракеты комплекса "Авангард". Эта ракета оснащена гиперзвуковым крылатым боевым блоком.

      Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

      24 канал сообщал, что 18 декабря Путин заявил, что россияне достигли значительного прогресса в разработке оружия. В частности, президент России вспомнил о начале серийного производства ракетного комплекса "Авангард" и якобы успешных испытаниях комплекса "Сармат".

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      Отметим, что 26 декабря Путин лично отдал команду приступить к испытаниям "Авангарда". Запустили ракету с позиционного района Ясный по условной цели на полигоне Кура на Камчатке.

      В ходе полета на гиперзвуковой скорости крылатый блок совершил горизонтальное и вертикальное управляемое маневрирование и поразил условную цель в назначенное время,
      – сообщили в Кремле.

      Там добавили, что возможности крылатого блока позволяют обходить зоны действия огневых и информационных средств противоракетной обороны. Таким образом ракета может эффективно преодолевать все системы противовоздушной обороны – как уже существующие, так и перспективные.

      В Кремле заверили, что программа испытаний комплекса выполнена полностью, что позволяет поставить "Авангард" на вооружение Ракетных войск специального назначения в установленные сроки.

      Смотрите видео испытательного запуска ракеты комплекса "Авангард":

      Что такое "Авангард"?
      Другое наименование периода разработки: РС-26 "Рубеж". Это российский подвижной грунтовый ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Является развитием проекта "Ярс" с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны.

      Теги: Новости политики Новости России Оружие Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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