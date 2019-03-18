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      Япония и США разрабатывают радар для защиты от российских ракет

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      Испытание Россией гиперзвукового ракетного вооружения в декабре 2018
      Испытание Россией гиперзвукового ракетного вооружения в декабре 2018 / Фото из открытых источников

      Япония совместно с США разрабатывает специальную радарную систему, которой в будущем могут оснастить американские военные корабли.

      Такая радарная система должна защищать американские суда от гиперзвуковых ракет, которые разрабатывают Россия и Китай. Разработка этой системы защиты находится на финальной фазе. Об этом со ссылкой на дипломатические источники передает Kyodo.

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      Координация двумя странами плана, направленного на борьбу с новым оружием, в частности, – гиперзвуковыми ракетами, разработанными Китаем и Россией,
      – говорится в сообщении.

      В частности, Япония, которая также столкнулась с ядерными и ракетными угрозами со стороны Северной Кореи, надеется на укрепление своего альянса безопасности с Соединенными Штатами благодаря совместному проекту.

      Новая защитная радиолокационная система получит возможность вести наблюдение за военными кораблями с обзором в 360 градусов.

      Отметим, что в конце 2018 года в России похвастались успешным испытаниям гиперзвуковой ракеты комплекса "Авангард". В РФ уверяют: возможности этого вооружения позволяют обходить зоны действия огневых и информационных средств противоракетной обороны. Таким образом ракета может эффективно преодолевать все системы противовоздушной обороны – как уже существующие, так и перспективные.

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      Теги: Оружие Япония Новости США Новости России Новости политики
      Источник: 24 Канал
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