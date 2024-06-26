США стежать за співпрацею КНДР і Росії

Заява речника Пентагону прозвучала в контексті поглиблення військового співробітництва між Пхеньяном і Москвою. І оскільки, Росія потенційно може попросити КНДР відправити свої війська для допомоги російським окупантам в Україні, у США відповіли, яка доля їх чекатиме.

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"Якби я був керівництвом військового персоналу Північної Кореї, я б сумнівався щодо того, чи варто відправляти свої сили як "гарматне м'ясо" в незаконній війні проти України, – сказав Райдер під час брифінгу.

Водночас він наголосив, що це питання, за яким у США будуть стежити.

Ядерне питання

Він також прокоментував розмови про те, що Південній Кореї необхідно розглянути ядерний варіант у розпал військової співпраці між Росією та КНДР.

"Наша політика не змінилася, адже вона стосується денуклеаризації Корейського півострова. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими союзниками з Південної Кореї та Японії та іншими в регіоні, щоб забезпечити безпеку та стабільність у всьому Індо-Тихоокеанському регіоні", – наголосив він.2

Довідково. 20 червня під час візиту до Північної Кореї російський диктатор Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ін підписали договір про стратегічне партнерство, який передбачає "негайне" надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї зі країн.