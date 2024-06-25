Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов у розмові з 24 Каналом пояснив, що Китай, попри поширену думку, не може повністю контролювати Путіна. Тож невідомо, якими наслідками може обернутися її співпраця з КНДР, зокрема й для Пекіна.

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Китай занепокоєний співпрацею Росії та КНДР

Росія поглиблює свою співпрацю з Південною Кореєю. Зокрема, це підтвердив останній візит Владіміра Путіна до КНДР, який відбувся 19 червня. Диктатори підписали договір про всеосяжну співпрацю, що не може не насторожувати Китай.

Головний імпортер КНДР – це якраз Китай, він постачає до Північної Кореї близько 90 – 95% усіх товарів. Тим часом Росія цілком перейняти на себе цю роль.

Китай хотів би, але не може контролювати все – ні у Москві, ні у Пхеньяні. Тому зближення Росії та КНДР для Китаю – це напружена річ, яка йому зовсім не подобається. Пекін усе ж би хотів, аби ці дві сили не зійшлись за його спиною. Північна Корея – маленька країна, і Росія справді могла б швидко розв'язати продовольчу проблему там,

– зауважив Сергій Жирнов.

Ба більше, Росія може передати КНДР не продовольство, нафту чи газ, але і ядерні технології. Натомість Кремль турбуватиметься про розв'язання власних проблем, наприклад, зі снарядами чи іншою зброєю.

"Насправді це серйозна загроза, зокрема і для Китаю. Напруження Китаю я побачив у нещодавній раптовій появі Пекіна на тристоронній зустрічі з Японією та Південною Кореєю, чого не було вже 6 років", – зазначив Жирнов.

Зверніть увагу! У "договорі про всеосяжне стратегічне партнерство" між КНДР і Росією є пункт про взаємодопомогу у випадку "агресії проти одного з учасників договору".

Путін не зважає на Сі Цзіньпіна

Ексспівробітник КДБ також зауважив, що попри заяви деяких експертів, Китай не може диктувати Кім Чен Ину або ж Путіну будь-які умови. Зокрема, на це вказує візит Сі Цзіньпіна до Москви торік. Тоді, ймовірно, щось пішло не за планом, адже лідер КНР перервав свою поїздку, поїхавши на день швидше. Він також вимагав Путіна підписати документ щодо контролю над ядерною зброєю та заборону на ядерні погрози.

Однак ще не встиг Сі Цзіньпін поїхати з Росії, як Дмітрій Мєдвєдєв вчергове став погрожувати світу. А сам Владімір Путін повідомив про перебазування частини ядерної тактичної зброї до Білорусі.

Це, звісно, не могло сподобатися Китаю. А все ж він не зміг добитися від Росії не робити цього. Так само як Сі не вдалося переконати Путіна проводити ядерні навчання з Білоруссю,

– пояснив Жирнов.

Тож і зближення Росії з КНДР, яке невідомо чим може обернутися, дуже непокоїть Китай.