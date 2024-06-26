США следят за сотрудничеством КНДР и России

Заявление спикера Пентагона прозвучало в контексте углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой. И поскольку, Россия потенциально может попросить КНДР отправить свои войска для помощи российским оккупантам в Украине, в США ответили, какая судьба их ждет.

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"Если бы я был руководством военного персонала Северной Кореи, я бы сомневался относительно того, стоит ли отправлять свои силы как "пушечное мясо" в незаконной войне против Украины, – сказал Райдер во время брифинга.

В то же время он отметил, что это вопрос, за которым в США будут следить.

Ядерный вопрос

Он также прокомментировал разговоры о том, что Южной Корее необходимо рассмотреть ядерный вариант в разгар военного сотрудничества между Россией и КНДР.

"Наша политика не изменилась, ведь она касается денуклеаризации Корейского полуострова. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими союзниками из Южной Кореи и Японии и другими в регионе, чтобы обеспечить безопасность и стабильность во всем Индо-Тихоокеанском регионе", – подчеркнул он.

Справочно. 20 июня во время визита в Северную Корею российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает "немедленное" оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.