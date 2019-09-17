Північнокорейські моряки напали на російських прикордонників: деталі

Екіпаж північнокорейського рибальського човна напав на російських прикордонників в Японському морі. Інцидент трапився у російських територіальних водах, а внаслідок нього постраждали 3 працівників прикордонної служби Росії.

На членів оглядової групи прикордонного корабля напав озброєний екіпаж у кількості понад 45 осіб, повідомляє "ТАСС" з посиланням на ФСБ Росії.

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Внаслідок нападу троє прикордонників отримали поранення різного ступеня важкості. Корабельний склад прикордонного управління ФСБ планує заходи щодо припинення незаконної діяльності.

У ФСБ заявили, що загалом було виявлено дві шхуни, які здійснювали браконьєрський вилов. Одну з них затримали з екіпажем, що складався з 21 людини.

Що ще відомо про "добросусідські" відносини Росії і КНДР?17 липня 2019 року північнокорейські прикордонники захопили російське риболовецьке судно з 17 моряками на борту. Судно було затримане у 53 милях від кордону Північної Кореї через буцімто незаконний перетин кордону.



Вже 27 липня посольство Росії у Пхеньяні повідомило, що судно звільняють. Воно відправилося до Південної Кореї.