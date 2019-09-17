Северокорейские моряки напали на российских пограничников: детали

Экипаж северокорейской рыболовецкой лодки напал на российских пограничников в Японском море. Инцидент произошел в российских территориальных водах, а в результате него пострадали 3 работников пограничной службы России.

На членов осмотровой группы пограничного корабля напал вооруженный экипаж в количестве более 45 человек, сообщает "ТАСС" со ссылкой на ФСБ России.

Интересно: В России произошел взрыв в институте, который разрабатывал защиту от биологического оружия

В результате нападения трое пограничников получили ранения различной степени тяжести. Корабельный состав Пограничного управления ФСБ планирует меры по пресечению незаконной деятельности.

В ФСБ заявили, что в целом были обнаружены две шхуны, которые осуществляли браконьерский вылов. Одну из них задержали с экипажем, состоявшим из 21 человека.

Что еще известно о "добрососедских" отношениях России и КНДР?17 июля 2019 года северокорейские пограничники захватили российское рыболовное судно с 17 моряками на борту. Судно было задержано в 53 милях от границы Северной Кореи за якобы незаконное пересечение границы.



Уже 27 июля посольство России в Пхеньяне сообщило, что судно освобождают. Оно отправилось в Южную Корею.