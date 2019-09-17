Северокорейские моряки напали на российских пограничников: детали
Экипаж северокорейской рыболовецкой лодки напал на российских пограничников в Японском море. Инцидент произошел в российских территориальных водах, а в результате него пострадали 3 работников пограничной службы России.
На членов осмотровой группы пограничного корабля напал вооруженный экипаж в количестве более 45 человек, сообщает "ТАСС" со ссылкой на ФСБ России.
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В результате нападения трое пограничников получили ранения различной степени тяжести. Корабельный состав Пограничного управления ФСБ планирует меры по пресечению незаконной деятельности.
В ФСБ заявили, что в целом были обнаружены две шхуны, которые осуществляли браконьерский вылов. Одну из них задержали с экипажем, состоявшим из 21 человека.
Что еще известно о "добрососедских" отношениях России и КНДР?17 июля 2019 года северокорейские пограничники захватили российское рыболовное судно с 17 моряками на борту. Судно было задержано в 53 милях от границы Северной Кореи за якобы незаконное пересечение границы.
Уже 27 июля посольство России в Пхеньяне сообщило, что судно освобождают. Оно отправилось в Южную Корею.
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