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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Северокорейские моряки напали на российских пограничников: детали

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      Вооруженные моряки из КНДР напали на российских пограничников
      Вооруженные моряки из КНДР напали на российских пограничников / verge.zp.ua

      Экипаж северокорейской рыболовецкой лодки напал на российских пограничников в Японском море. Инцидент произошел в российских территориальных водах, а в результате него пострадали 3 работников пограничной службы России.

      На членов осмотровой группы пограничного корабля напал вооруженный экипаж в количестве более 45 человек, сообщает "ТАСС" со ссылкой на ФСБ России.

      Интересно: В России произошел взрыв в институте, который разрабатывал защиту от биологического оружия

      В результате нападения трое пограничников получили ранения различной степени тяжести. Корабельный состав Пограничного управления ФСБ планирует меры по пресечению незаконной деятельности.

      В ФСБ заявили, что в целом были обнаружены две шхуны, которые осуществляли браконьерский вылов. Одну из них задержали с экипажем, состоявшим из 21 человека.

      Что еще известно о "добрососедских" отношениях России и КНДР?17 июля 2019 года северокорейские пограничники захватили российское рыболовное судно с 17 моряками на борту. Судно было задержано в 53 милях от границы Северной Кореи за якобы незаконное пересечение границы.

      Уже 27 июля посольство России в Пхеньяне сообщило, что судно освобождают. Оно отправилось в Южную Корею.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Водный транспорт КНДР Постраждалі ФСБ
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