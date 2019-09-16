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      В России произошел взрыв в институте, который разрабатывал защиту от биологического оружия

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      От взрыва в центре вирусологии выбило окна, пострадал один человек
      От взрыва в центре вирусологии выбило окна, пострадал один человек / Иллюстративное фото (pixabay)

      Взрыв и пожар случились в центре вирусологии и биотехнологий "Вектор" возле российского Новосибирска. Официально власти говорят, что там не было биологически опасных веществ. "Вектор" известен в мире как владелец крупнейшей в мире коллекции вирусов и разработчик биологического оружия с 1974 года.

      Российский Роспотребнадзор подтвердил – 16 сентября в "Векторе" взрыв был, взорвался газовый баллон. Поэтому начался пожар, сообщает российский Интерфакс.

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      В ведомстве рассказали, что взрыв произошел на 5 этаже шестиэтажного железобетонного лабораторного корпуса. Там якобы ничего не было, потому что происходил ремонт.

      Вектор
      Так выглядит "Вектор" возле Новосибирска / Фотография является скриншотом с российских "Яндекс-карт"

      Из-за взрыва пострадал один человек (с сильными ожогами его доставили в больницу), также выбиты стекла в здании. В "Роспотребнадзоре" отмечают, что в помещении, где произошел взрыв, не было никаких биологически опасных веществ.

      Заметим, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" является владельцем одной из крупнейших в мире коллекций вирусов, среди которых даже лихорадка Эбола. "Вектор" создан в 1974 году и с тех пор был закрытым институтом, в котором разрабатывали вакцины и средства защиты от бактериологического и биологического оружия. Такова официальная информация.

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      blog_ava
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      Теги: Новости России Постраждалі Пожар Взрыв Чрезвычайное происшествие Оружие
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