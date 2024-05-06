На предприятии по производству лакокрасочной продукции в Кропивницком вспыхнул пожар. Спасатели оперативно занимаются его устранением.

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Информация уточняется

По прибытии пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия было установлено, что горит емкость с жидкостями на территории резервуарного парка предприятия.

По состоянию на 14:44 пожар удалось локализовать. к сожалению, спасатели обнаружили тело погибшего.

Для ликвидации возгорания привлекли 9 единиц техники и более 30 спасателей.

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