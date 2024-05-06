На підприємстві з виробництва лакофарбової продукції у Кропивницькому спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно займаються її усуненням.

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Інформація уточнюється

Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події було встановлено, що горить місткість з рідинами на території резервуарного парку підприємства.

Станом на 14:44 пожежу вдалося локалізувати. на жаль, рятувальники виявили тіло загиблого.

Для ліквідації займання залучили 9 одиниць техніки та понад 30 рятувальників.

У Миколаєві спалахнула масштабна пожежа