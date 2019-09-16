У Росії стався вибух в інституті, який розробляв захист від біологічної зброї

Вибух та пожежа трапилися в центрі вірусології та біотехнологій "Вектор" поблизу російського Новосибірська. Офіційно влада каже, що там не було біологічно небезпечних речовин. "Вектор" відомий у світі як власник чи не найбільшої у світі колекції вірусів та розробник біологічної зброї із 1974 року.

Російський "Роспотребнадзор" підтвердив – 16 вересня у "Векторі" вибух був, вибухнув газовий балон. Тому почалася пожежа, повідомляє російський Інтерфакс.

Читайте також: Найбільший нафтопереробний завод світу охопила пожежа – фото, відео

У відомстві розповіли, що вибух стався на 5 поверсі шестиповерхового залізобетонного лабораторного корпусу. Там начебто нічого не було, бо відбувався ремонт.



Так виглядає "Вектор" біля Новосибірська / Світлина є скріншотом із російських "Яндекс-карт"

Через вибух постраждала одна людина (з сильними опіками її доправили до лікарні), також вибито скло в будівлі. У "Роспотребнадзоре" наголошують, що в приміщенні, де стався вибух, не було жодних біологічно небезпечних речовин.

Зауважимо, що Державний науковий центр вірусології та біотехнології "Вектор" є власником однієї з найбільших у світі колекцій вірусів, серед яких навіть лихоманка Ебола. "Вектор" створений у 1974 році і відтоді був закритим інститутом, у якому розробляли вакцини та засобів захисту від бактеріологічної й біологічної зброї. Такою є офіційна інформація.

Читайте також: 8 серпня в Архангельській області пролунав вибух, через який різко посилився радіаційний фон