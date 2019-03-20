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      Впервые в истории Абелевскую премию по математике присудили женщине

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      Впервые в истории Абелевскую премию по математике присудили женщине Карен Уленбек
      Впервые в истории Абелевскую премию по математике присудили женщине Карен Уленбек / abelprize.no

      Норвежская академия наук и литературы присудила Абелевскую премию по математике женщине. Лауреатом стала профессор Техасского университета Карен Уленбек.

      Карен Уленбек получит награду и премию в 6 миллионов норвежских крон (700 тысяч долларов) за свою работу в области калибровочной теории и геометрического анализа, говорится на официальном сайте Абелівської премії.

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      Премию присудили лауреату за достижения в области геометрических дифференциальных уравнений с частными производными, калибровочной теории и интегрированных систем.

      Абелевскую премию вручают с 2003 года. Ею отмечают наиболее выдающиеся исследования в области математики.

      В решении академии отметили влияние работ 76-летней Уленбек на анализ, геометрию и математическую физику. Одна из самых известных ее работ является работа с "минимальными поверхностями", вдохновленная мыльными пузырями.

      О чем работа Карен Уленбек? В своей работе женщина изучает тонкую изогнутую площадь поверхности мыльного пузыря как пример "минимальной поверхности", которая занимает наименьшее количество площади. Изучение функционирования таких поверхностей может помочь исследователям лучше понять значительный спектр явлений в науке. Калибровочная теория лежит в основе современной теоретической физики и является неотъемлемой частью передовых исследований в общей теории относительности и теории струн.

      Награду вручит король Норвегии Харальд V на церемонии в Осло 21 мая.

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      Теги: История Норвегия Наука
      Источник: 24 канал
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