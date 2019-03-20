14:10
20 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна покусав Азаров. Спортивні ігри очима росіян
      Вєсті Кремля
      21:48, 19 березня
      Вєсті.UA: Мовний патруль Парубія. Новий тренд в українській політиці
      Вєсті.UA
      19:14, 19 березня
      Екопарк чи забудова: як принциповість столичної влади виявилася фейком
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Уперше в історії Абелівську премію з математики присудили жінці

      87 Читать новость на русском
      Уперше в історії Абелівську премію з математики присудили жінці Карен Уленбек
      Уперше в історії Абелівську премію з математики присудили жінці Карен Уленбек / abelprize.no

      Норвезька академія наук і літератури присудила Абелівську премію з математики жінці. Лауреаткою стала професорка Техаського університету Карен Уленбек.

      Карен Уленбек отримає нагороду та премію в 6 мільйонів норвезьких крон (700 тисяч доларів) за свою роботу в галузі калібрувальної теорії та геометричного аналізу, йдеться на офіційному сайті Абелівської премії.

      Читайте також: 6 жінок-науковців, які змінили хід історії

      Премію присудили лауреатці за досягнення в області геометричних диференціальних рівнянь з приватними похідними, калібрувальної теорії і інтегрованих систем.

      Абелівську премію вручають з 2003 року. Нею відзначають найбільш видатні дослідження у галузі математики.

      У рішенні академії відзначили вплив робіт 76-річної Уленбек на аналіз, геометрію та математичної фізики. Одна з найвідоміших її праць є робота з "мінімальними поверхнями", натхнена мильними бульбашками.

      Про що робота Карен Уленбек? У своїй роботі жінка вивчає тонку вигнуту площу поверхні мильної бульбашки як приклад "мінімальної поверхні", яка займає найменшу кількість площі. Вивчення функціонування таких поверхонь може допомогти дослідникам краще зрозуміти значний спектр явищ у науці. Калібрувальна теорія лежить в основі сучасної теоретичної фізики та є невід’ємною частиною передових досліджень у загальній теорії відносності та теорії струн.

      Нагороду вручить король Норвегії Харальд V на церемонії в Осло 21 травня.

      blog_ava
      День весняного рівнодення 2019: чим особливе, ритуали та що не можна робити в цей день
      сьогодні
      13345
      Теги: Наука Норвегія Історія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Розумні" кулі, риба-робот та лазерна техніка: якою зброєю користуються провідні країни світу
      сьогодні , 14:00 "Розумні" кулі, риба-робот та лазерна техніка: якою зброєю користуються провідні країни світу
      Леонід Остальцев 70
      Краще вже Нурсултанджелес: соцмережі глузують з перейменування Астани
      сьогодні , 13:43 Краще вже Нурсултанджелес: соцмережі глузують з перейменування Астани
      302
      Одна проти всіх: історія судді-викривачки
      сьогодні , 12:00 Одна проти всіх: історія судді-викривачки
      Блог Медіа 1617
      Весняний бум вакансій: за ким полюють українські роботодавці
      сьогодні , 10:51 Весняний бум вакансій: за ким полюють українські роботодавці
      Ірина Поліщук 4307
      Как избавиться от боли в спине: 5 советов эксперта
      сьогодні , 10:01 Как избавиться от боли в спине: 5 советов эксперта
      Все про здоров'я 1683
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук