Уперше в історії Абелівську премію з математики присудили жінці

Норвезька академія наук і літератури присудила Абелівську премію з математики жінці. Лауреаткою стала професорка Техаського університету Карен Уленбек.

Карен Уленбек отримає нагороду та премію в 6 мільйонів норвезьких крон (700 тисяч доларів) за свою роботу в галузі калібрувальної теорії та геометричного аналізу, йдеться на офіційному сайті Абелівської премії.

Читайте також: 6 жінок-науковців, які змінили хід історії

Премію присудили лауреатці за досягнення в області геометричних диференціальних рівнянь з приватними похідними, калібрувальної теорії і інтегрованих систем.

Абелівську премію вручають з 2003 року. Нею відзначають найбільш видатні дослідження у галузі математики.

У рішенні академії відзначили вплив робіт 76-річної Уленбек на аналіз, геометрію та математичної фізики. Одна з найвідоміших її праць є робота з "мінімальними поверхнями", натхнена мильними бульбашками.

Про що робота Карен Уленбек? У своїй роботі жінка вивчає тонку вигнуту площу поверхні мильної бульбашки як приклад "мінімальної поверхні", яка займає найменшу кількість площі. Вивчення функціонування таких поверхонь може допомогти дослідникам краще зрозуміти значний спектр явищ у науці. Калібрувальна теорія лежить в основі сучасної теоретичної фізики та є невід’ємною частиною передових досліджень у загальній теорії відносності та теорії струн.

Нагороду вручить король Норвегії Харальд V на церемонії в Осло 21 травня.