Впервые в Украине публично уничтожат 14 тонн алкоголя: фото, видео

В поселке Винники, что на Львовщине, 26 февраля начали крупнейшую публичную утилизацию нелегального алкоголя. В мероприятии принял участие глава Минюста Денис Малюська. Именно он откупорил первую бутылку поддельной водки.

В целом планируют уничтожить 14 тонн спиртного сомнительного качества, говорится на сайте Минюста. Поддельный алкоголь реализовывали в магазины на Закарпатье оптовыми партиями.

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Денис Малюська пояснил, что употреблять этот алкоголь опасно, поэтому нужно его утилизировать. Итого там более 37 тысяч бутылок. Весь алкоголь будут сливать в специальные бочки, потом добавят краситель, чтобы ни у кого не было желания где-то по дороге "потерять" его. После этого бочки с поддельным спиртным выльют в очистные сооружения.

Эту партию алкоголя экономически неэффективно переработать в некий полезный материал, поэтому сейчас речь идет об утилизации. Бутылки потом сдадут на переработку,

– заявил Малюська.

Глава Минюста сообщил, что на уничтожение продукции уйдет не один день. Для уничтожения 14 тонн спиртного понадобится минимум неделя.

Это не эпизодический случай (подделка алкоголя – 24 канал), это случается часто. Опасность заключается не только в том, что государство недополучает деньги от неуплаты налогов, – 24 канал), но и в рисках, которые несет эта продукция для здоровья людей,

– подчеркнул министр.

Смотрите видео 24 канала: во Львовской области утилизируют поддельный алкоголь​

Смотрите видео: в Украине публично уничтожают 14 тонн алкоголя

Смотрите фото уничтожения нелегального алкоголя / Фото: Depo.Ua

По информации СБУ, из складских помещений злоумышленников правоохранители изъяли товар более чем на 15 миллионов гривен. Малюська добавил, что товар находился на складе компании, которая планировала его продать. Правоохранители выяснили, что алкоголь является поддельным – его содержание не соответствует стандартам, акцизы поддельные, а налоги за него не платили.

Смотрите фото со склада поддельного алкоголя / фото: СБУ