Вперше в Україні публічно знищать 14 тонн алкоголю: фото, відео

У селищі Винники, що на Львівщині, 26 лютого розпочали найбільшу публічну утилізацію нелегального алкоголю. У заході взяв участь глава Мін'юсту Денис Малюська. Саме він відкоркував першу пляшку підробленої горілки.

Загалом планують знищити 14 тонн спиртного сумнівної якості, йдеться на сайті Мін'юсту. Підробний алкоголь реалізовували у магазини на Закарпатті гуртовими партіями.

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Денис Малюська пояснив, що вживати цей алкоголь небезпечно, тому потрібно його утилізувати. Заголом там понад 37 тисяч пляшок. Весь алкоголь зливатимуть до спеціальних бочок, потім до них додадуть барвник, аби ні у кого не було бажання десь по дорозі "втратити" його. Після цього бочки з підробним спиртним виллють в очисні споруди.

Цю партію алкоголю економічно не ефективно переробляти у якийсь корисний матеріал, тому зараз мова йде про утилізацію. Пляшки потім здадуть на переробку,

– заявив Малюська.

Глава Мін'юсту повідомив, що на знищення продукції піде не один день. Для злиття 14 тонн спиртного знадобиться щонайменше тиждень.

Це не епізодичний випадок (підроблення алкоголю, – 24 канал), це трапляється часто. Небезпека полягає не лише у тому, що держава не доотримує (гроші від несплати податків, – 24 канал), а й у ризиках, які несе ця продукція для здоров'я людей,

– підкреслив міністр.

Дивіться відео 24 каналу: на Львівщині утилізують підробний алькоголь

Дивіться відео: в Україні публічно знищують 14 тонн алкоголю

Дивіться фото знищення нелегального алкоголю / Фото: Depo.Ua

За інформацією СБУ, зі складських приміщень зловмисників правоохоронці вилучили товар на понад 15 мільйонів гривень. Малюська додав, що товар перебував на складі компанії, яка планувала його продати. Правоохоронці з'ясували, що алкоголь є підробленим – його зміст не відповідає стандартам, акцизи підроблені, а податки за нього не сплачували.

Дивіться фото зі складу підробленого алкоголю / Фото: СБУ