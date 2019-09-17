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      Впервые в Украине суд запретил цирку эксплуатировать животных

      16 Читати новину українською
      Заседание суда в Одессе
      Заседание суда в Одессе / hromadske.ua

      Окружной административный суд Одессы запретил использовать животных в цирке. Это первый случай в Украине.

      Во время одной из внеплановых проверок с экоинспекцией в цирке зафиксировали нарушения в содержании диких животных, пишет "Громадское". После этого, зоозащитники подали иск.

      Интересно: Селфи с дикими животными вредят им и вызывают стресс

      Иск имел целью заморозить хозяйственную деятельность цирка, пока не будут выполнены требования о запрете их использования. На заседание суда пришли также работники цирка, которые боялись потерять свои рабочие места. Они считали, что цирк хотят закрыть полностью.

      Представитель цирка в суде Юрий Горлочев требовал прекращения рассмотрения дела, до окончания рассмотрения другого, находящегося в Приморском суде. Другое дело тоже связано с проверками. Однако судья отказала в ходатайстве.

      Заседание суда длилось около 4 часов. Впоследствии судья полностью удовлетворила иск зоозащитников. Отныне в спектаклях одесского цирка смогут участвовать только люди.

      Зоозащитники и экоинспекторы говорят, что такое решение стало первым в Украине. Активисты видят в этом значительный прогресс в "свержении устаревшей цирковой системы".

      Недавно в 24 городах страны состоялся Марш за животных. Зоозащитное мероприятие прошло даже в Антарктиде – на станции Вернадского. А в Киеве люди пришли со своими домашними любимцами. Как это было – смотрите здесь.

      Кстати: Зоозащитники спасли от злоумышленников барсука, которым те торговали в интернете

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Судьи Мир животных
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