Впервые в Украине суд запретил цирку эксплуатировать животных

Окружной административный суд Одессы запретил использовать животных в цирке. Это первый случай в Украине.

Во время одной из внеплановых проверок с экоинспекцией в цирке зафиксировали нарушения в содержании диких животных, пишет "Громадское". После этого, зоозащитники подали иск.

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Иск имел целью заморозить хозяйственную деятельность цирка, пока не будут выполнены требования о запрете их использования. На заседание суда пришли также работники цирка, которые боялись потерять свои рабочие места. Они считали, что цирк хотят закрыть полностью.

Представитель цирка в суде Юрий Горлочев требовал прекращения рассмотрения дела, до окончания рассмотрения другого, находящегося в Приморском суде. Другое дело тоже связано с проверками. Однако судья отказала в ходатайстве.

Заседание суда длилось около 4 часов. Впоследствии судья полностью удовлетворила иск зоозащитников. Отныне в спектаклях одесского цирка смогут участвовать только люди.

Зоозащитники и экоинспекторы говорят, что такое решение стало первым в Украине. Активисты видят в этом значительный прогресс в "свержении устаревшей цирковой системы".

Недавно в 24 городах страны состоялся Марш за животных. Зоозащитное мероприятие прошло даже в Антарктиде – на станции Вернадского. А в Киеве люди пришли со своими домашними любимцами. Как это было – смотрите здесь.

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