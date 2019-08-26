Зоозахистникы спасли от злоумышленников барсука, которым те торговали в интернете

Спецоперация по спасению состоялась во Львове. Зоозащитники выкупили у злоумышленников барсука, которым те торговали в интернете. За жестокое обращение с животными, которые должны жить на свободе, "светит" штраф или даже тюрьма.

Зоозащитники Орест и Назар работали над "спецоперацией" не один месяц.

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Назар Дулиш вспомнил, как несколько месяцев назад они вышли на сайт злоумышленников, где те продавали животных. Долгое время там появлялись объявления о продаже птиц, и вот вдруг – барсук. Стоит добавить, что за ценный барсучий жир эти животные полностью исчезли в некоторых регионах, поэтому их занесли в Красную Книгу. Также запрещена охота на барсуков. А содержание их в квартире – пытки для животного.



Барсуков нельзя держать в квартире

Но нередко желающие заработать незаконно вылавливают диких животных и продают их. За барсука мужчины просили две тысячи гривен. Их намерения испортили зоозащитники вместе с полицией. Теперь "продавцы" должны заплатить несколько сотен штрафа или даже сесть за решетку.

Мужчины, осознавая риск, пытались скрыться с места происшествия. Догнать торговцев животными сразу не удалось, но полицейские дали ориентиры своим коллегам. А вот спасенная барсучиха наконец в безопасности. Хотя и мечется в клетке, кусает своих защитников за пальцы.

Барсук по своей природе очень агрессивное животное. Он является хищником и имеет очень большую силу. Тот горе-продавец сказал, что барсук будет спокойный и ляжет спать. Но на самом деле он ехал всю дорогу в мешке. Это для него большой стресс,

– объяснил зоозащитник Орест.

Спасенную барсучиху отвезли в Дом спасенных животных – там ее осмотрит ветеринар. А позже выпустят ее на свободу.

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К слову, недавно в приюте для медведей "Домажир" установили креативный национальный рекорд – собрали людей с фамилиями, начинающимися на "Медвед" или "Ведвед" – чтобы привлечь внимание к защите животных.