Зоозахистники врятували від зловмисників борсука, яким ті торгували в інтернеті

Спецоперація з порятунку відбулася у Львові. Зоозахисники викупили у зловмисників борсука, яким ті торгували в інтернеті. За жорстоке поводження з тваринами, що мали б жити на волі, "світить" штраф або навіть в'язниця.

Зоозахисники Орест і Назар працювали над "спецоперацією" не один місяць.

Читайте також: У Києві відбудеться Всеукраїнський марш за права тварин

Назар Дулиш згадав, як декілька місяців тому вони вийшли на сайт зловмисників, де ті продавали тварин. Тривалий час там з'являлися оголошення про продаж птахів, і от раптом – борсук. Варто додати, що через цінний борсучий жир ці тварини повністю зникли у деяких регіонах, тому їх занесли у Червону Книгу. Також заборонене полювання на борсуків. А тримання їх у квартирі – тортури для тваринки.



Борсуків не можна тримати у квартирі

Але нерідко охочі заробити незаконно виловлюють диких тварин і продають їх. За борсука чоловіки просили дві тисячі гривень. Їх наміри зіпсували зоозахисники разом з поліцією. Тепер "продавці" мають заплатити кілька сотень штрафу або ж навіть сісти за ґрати.

Чоловіки, усвідомлюючи ризик, намагалися втекти з місця події. Наздогнати торговців тваринами одразу не вдалося, але поліцейські дали орієнтири своїм колегам. А ось врятована борсучиха нарешті у безпеці. Хоч і борсається у клітці, кусає своїх захисників за пальці.

Борсук за своєю природою дуже агресивна тварина. Він є хижаком і має дуже велику силу. Той горе-продавець сказав, що борсук буде спокійний і ляже спати. Але насправді він їхав цілу дорогу в мішку. Це для нього великий стрес,

– пояснив зоозахисник Орест.

Врятовану борсучиху відвезли у Домівку врятованих тварин — там її огляне ветеринар. А пізніше випустять її на волю.

Читайте також: Чи справді кошатники божевільніші за собачників: цікаве дослідження

До слова, нещодавно у притулку для ведмедів "Домажир" встановили креативний національний рекорд — зібрали людей з прізвищами, що починаються на "Медвед" або "Ведмед" – щоб привернути увагу до захисту тварин.