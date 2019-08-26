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      Зоозахистники врятували від зловмисників борсука, яким ті торгували в інтернеті

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      Спецоперація з порятунку відбулася у Львові. Зоозахисники викупили у зловмисників борсука, яким ті торгували в інтернеті. За жорстоке поводження з тваринами, що мали б жити на волі, "світить" штраф або навіть в'язниця.

      Зоозахисники Орест і Назар працювали над "спецоперацією" не один місяць.

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      Назар Дулиш згадав, як декілька місяців тому вони вийшли на сайт зловмисників, де ті продавали тварин. Тривалий час там з'являлися оголошення про продаж птахів, і от раптом – борсук. Варто додати, що через цінний борсучий жир ці тварини повністю зникли у деяких регіонах, тому їх занесли у Червону Книгу. Також заборонене полювання на борсуків. А тримання їх у квартирі – тортури для тваринки. 


      Борсуків не можна тримати у квартирі

      Але нерідко охочі заробити незаконно виловлюють диких тварин і продають їх. За борсука чоловіки просили дві тисячі гривень. Їх наміри зіпсували зоозахисники разом з поліцією. Тепер "продавці" мають заплатити кілька сотень штрафу або ж навіть сісти за ґрати.

      Чоловіки, усвідомлюючи ризик, намагалися втекти з місця події. Наздогнати торговців тваринами одразу не вдалося, але поліцейські дали орієнтири своїм колегам. А ось врятована борсучиха нарешті у безпеці. Хоч і борсається у клітці, кусає своїх захисників за пальці.

      Борсук за своєю природою дуже агресивна тварина. Він є хижаком і має дуже велику силу. Той горе-продавець сказав, що борсук буде спокійний і ляже спати. Але насправді він їхав цілу дорогу в мішку. Це для нього великий стрес,
      – пояснив зоозахисник Орест.

      Врятовану борсучиху відвезли у Домівку врятованих тварин — там її огляне ветеринар. А пізніше випустять її на волю.

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      До слова, нещодавно у притулку для ведмедів "Домажир" встановили креативний національний рекорд — зібрали людей з прізвищами, що починаються на "Медвед" або "Ведмед" – щоб привернути увагу до захисту тварин.

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      Автор: Софія Трощук
      Теги: Новини України Поліція Світ тварин Арешт
      Джерело: 24 канал
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