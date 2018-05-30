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Впервые за несколько лет Лукашенко может посетить одну из стран Евросоюза

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Впервые за несколько лет Лукашенко может посетить одну из стран Евросоюза
Впервые за несколько лет Лукашенко может посетить одну из стран Евросоюза / Соцсети

Впервые за много лет президент Беларуси Александр Лукашенко официально может посетить одну из стран Европейского Союза. Ведь после разгона протестов в 2010 году Евросоюз наложил на главу Беларуси санкции.

Об этом сообщает Европейская правда.

В пресс-службе белорусского президента отметили, что состоялся телефонный разговор Лукашенко с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцом. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе австрийской стороны.

Себастьян Курц пригласил Александра Лукашенко посетить Австрию. Приняв приглашение, президент Беларуси в свою очередь пригласил федерального канцлера приехать в Беларусь в сопровождении представителей деловых кругов,
– сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

Только в началу 2016 года Лукашенко перестал быть невъездным. Весной того же года он слетал в Ватикан и в Рим, но эти визиты не были официальными.

Если официальный визит Лукашенко в Австрию состоится, то он будет иметь вполне исторический характер.

Эксперты отмечают, что Австрия заинтересована в визите Лукашенко в связи с интересами австрийского бизнеса.

Теги: Новости политики Австрия Новости Беларуси Александр Лукашенко
Источник: 24 Канал
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