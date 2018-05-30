Впервые за несколько лет Лукашенко может посетить одну из стран Евросоюза
Впервые за много лет президент Беларуси Александр Лукашенко официально может посетить одну из стран Европейского Союза. Ведь после разгона протестов в 2010 году Евросоюз наложил на главу Беларуси санкции.
Об этом сообщает Европейская правда.
В пресс-службе белорусского президента отметили, что состоялся телефонный разговор Лукашенко с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцом. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе австрийской стороны.
Себастьян Курц пригласил Александра Лукашенко посетить Австрию. Приняв приглашение, президент Беларуси в свою очередь пригласил федерального канцлера приехать в Беларусь в сопровождении представителей деловых кругов,
– сообщила пресс-служба белорусского руководителя.
Только в началу 2016 года Лукашенко перестал быть невъездным. Весной того же года он слетал в Ватикан и в Рим, но эти визиты не были официальными.
Если официальный визит Лукашенко в Австрию состоится, то он будет иметь вполне исторический характер.
Эксперты отмечают, что Австрия заинтересована в визите Лукашенко в связи с интересами австрийского бизнеса.