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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Вперше за декілька років Лукашенко може відвідати одну з країн Євросоюзу

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Вперше за декілька років Лукашенко може відвідати одну з країн Євросоюзу
Вперше за декілька років Лукашенко може відвідати одну з країн Євросоюзу / фото із соцмереж

Вперше за багато років президент Білорусі Олександр Лукашенко офіційно може відвідати одну з країн Європейського Союзу. Адже після розгону протестів у 2010 році Євросоюз наклав на главу Білорусі санкції.

Про це повідомляє Європейська правда.

У прес-служба білоруського президента зазначили, що відбулася телефонна резмова Лукашенка з федеральним канцлером Австрії Себастіаном Курцом. Відзначається, що бесіда відбулася за ініціативою австрійської сторони.

Себастіан Курц запросив Александра Лукашенка відвідати Австрію. Прийнявши запрошення, президент Білорусі в свою чергу запросив федерального канцлера приїхати в Білорусь у супроводі представників ділових кіл,
– повідомила прес-служба білоруського очільника.

Тільки на початку 2016 року Лукашенко перестав бути нев'їзним. Навесні того ж року він злітав до Ватикану і до Рима, але ці візити не були офіційними.

Якщо офіційний візит Лукашенка до Австрії відбудеться, то він буде мати цілком історичний характер.

Експерти відзначають, що Австрія зацікавлена у візиті Лукашенка у зв’язку з інтересами австрійського бізнесу.

Теги: Новини політики Олександр Лукашенко Новини Білорусі Австрія
Джерело: 24 Канал
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