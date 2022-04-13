Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.
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По его словам, такое развитие событий вполне возможно для Лукашенко, так как он значительно более хитрый политик, чем Владимир Путин.
Вполне возможно, что Лукашенко проводит сепаратные переговоры с западными лидерами. Если они гарантируют безопасность, то да – он может передать власть.
Впрочем, как отметил Жданов, такое развитие событий маловероятно, потому что пока не закончится активная фаза боевых действий в Украине, никаких существенных решений относительно изменений политической карты Европы не будет.
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