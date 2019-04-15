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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ

      Впуск новостей за 20:00: Новый ролик Зеленского. Электронная система изменения места голосования

      Выпуск новостей 45 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 апреля по состоянию на 20:00 – кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к президенту Петра Порошенко, в котором призвал перейти от "я услышал" до "я сделаю". В Украине хотят изменить забюрократизированную систему и позволить украинцам в личном кабинете на сайте реестра избирателей менять место голосования.

      Также в выпуске:

      Впервые кандидаты соревнуются за благосклонность избирателей в соцсетях, сдают анализы в сопровождении телекамер и, кажется, готовы на все, чтобы получить кресло на Банковой.

      blog_ava
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      Теги: Выборы Президента 2019 ЦИК Дебаты Зеленского с Порошенком Владимир Зеленский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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