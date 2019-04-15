Впуск новостей за 20:00: Новый ролик Зеленского. Электронная система изменения места голосования

В выпуске новостей за 15 апреля по состоянию на 20:00 – кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к президенту Петра Порошенко, в котором призвал перейти от "я услышал" до "я сделаю". В Украине хотят изменить забюрократизированную систему и позволить украинцам в личном кабинете на сайте реестра избирателей менять место голосования.

Также в выпуске: Впервые кандидаты соревнуются за благосклонность избирателей в соцсетях, сдают анализы в сопровождении телекамер и, кажется, готовы на все, чтобы получить кресло на Банковой.

Источник: 24 канал