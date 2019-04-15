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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Впуск новин за 20:00: Новий ролик Зеленського. Електронна система зміни місця голосування

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 квітня станом на 20:00 – кандидат у президенти України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до президента Петра Порошенка, у якому закликав перейти від "я почув" до "я зроблю". В Україні хочуть змінити забюрократизовану систему і дозволити українцям в особистому кабінеті на сайті реєстру виборців змінювати місце голосування.

      Також у випуску: 

      Вперше кандидати змагаються за прихильність виборців в соцмережах, здають аналізи під супровід телекамер та, здається, готові на все, аби отримати крісло на Банковій.

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      Порошенко або Зеленський: рейтинги кандидатів на другий тур виборів в Україні
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      Теги: Випуск новин Володимир Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком ЦВК Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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