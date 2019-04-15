Впуск новин за 20:00: Новий ролик Зеленського. Електронна система зміни місця голосування

У випуску новин за 15 квітня станом на 20:00 – кандидат у президенти України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до президента Петра Порошенка, у якому закликав перейти від "я почув" до "я зроблю". В Україні хочуть змінити забюрократизовану систему і дозволити українцям в особистому кабінеті на сайті реєстру виборців змінювати місце голосування.

Також у випуску: Вперше кандидати змагаються за прихильність виборців в соцмережах, здають аналізи під супровід телекамер та, здається, готові на все, аби отримати крісло на Банковій.

Джерело: 24 канал