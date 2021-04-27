Рада внесла изменения в закон о судоустройстве: появится новый вид госслужащих
Верховная Рада 27 апреля приняла изменения в закон "О судьях и судоустройстве". Таким образом, в Службе судебной охраны введут госслужбу, за которую и будут начислять по-другому стаж.
Источник:Верховная Рада
Документ поддержали 277 народных депутатов. За основу законопроекта проголосовали в ноябре 2020 года.
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Кратко об изменениях в законе
- Из закона исключили норму, что в стаж в Службе судебной охраны засчитывают стаж работы в полиции, органах внутренних дел, службе в ВСУ, СБУ, Госпогранслужбе, Нацгвардии и других формированиях.
- В ССО и ее территориальных подразделениях создадут государственную службу.
- На сотрудников ССО распространяется действие устава Нацполиции.
- К работникам ССО относятся лица, которым присвоены спецзвания сотрудников Службы судебной охраны и госслужащие и лица, которые заключили договор с ССО.
- На госслужащих ССО распространяется действие закона "О государственной службе".
- Работники ССО могут образовывать профсоюзы.
- Утвержден порядок проведения служебного расследования в отношении работников ССО.
Что такое Служба судебной охраны?Это государственный орган, который обеспечивает охрану и общественный порядок во время судебных заседаний и в судах в целом.
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