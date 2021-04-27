Верховная Рада 27 апреля приняла изменения в закон "О судьях и судоустройстве". Таким образом, в Службе судебной охраны введут госслужбу, за которую и будут начислять по-другому стаж.

Документ поддержали 277 народных депутатов. За основу законопроекта проголосовали в ноябре 2020 года. Читайте также Рада провалила проект постановления о бездействии власти с борьбой против COVID-19 Кратко об изменениях в законе Из закона исключили норму, что в стаж в Службе судебной охраны засчитывают стаж работы в полиции, органах внутренних дел, службе в ВСУ, СБУ, Госпогранслужбе, Нацгвардии и других формированиях.

В ССО и ее территориальных подразделениях создадут государственную службу .

. На сотрудников ССО распространяется действие устава Нацполиции.

К работникам ССО относятся лица, которым присвоены спецзвания сотрудников Службы судебной охраны и госслужащие и лица, которые заключили договор с ССО.

На госслужащих ССО распространяется действие закона "О государственной службе" .

. Работники ССО могут образовывать профсоюзы.

Утвержден порядок проведения служебного расследования в отношении работников ССО. Что такое Служба судебной охраны? Это Это государственный орган , который обеспечивает охрану и общественный порядок во время судебных заседаний и в судах в целом.