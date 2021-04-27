Верховна Рада 27 квітня ухвалила зміни до закону "Про суддів та судоустрій". Таким чином, у Службі судової охорони запровадять держслужбу, за яку і нараховуватимуть по-іншому стаж.

Документ підтримали 277 народних депутатів. За основу законопроєкт проголосували у листопаді 2020 року. Читайте також Рада провалила проєкт постанови про бездіяльність влади з боротьбою проти COVID-19 Коротко про зміни у законі З закону виключили норму, що до стажу в Службі судової охорони зараховують стаж роботи в поліції, органах внутрішніх справ, службі у ЗСУ, СБУ, Держприкордонслужбі, Нацгвардії та інших формуваннях.

У ССО та її територіальних підрозділах створять державну службу .

. На співробітників ССО поширюється дія статуту Нацполіції.

До працівників ССО належать особи, яким присвоєно спецзвання співробітників Служби судової охорони та держслужбовці та особи, які уклали договір з ССО.

На держслужбовців ССО поширюється дія закону "Про державну службу".

Працівники ССО можуть утворювати профспілки.

Затверджено порядок проведення службового розслідування щодо працівників ССО. Що таке Служба судової охорони? Це Це державний орган , який забезпечує охорону та громадський порядок під час судових засідань та у судах загалом.