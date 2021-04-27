Рада внесла зміни у закон про судоустрій: з'явиться новий вид держслужбовців
Верховна Рада 27 квітня ухвалила зміни до закону "Про суддів та судоустрій". Таким чином, у Службі судової охорони запровадять держслужбу, за яку і нараховуватимуть по-іншому стаж.
Джерело:Верховна Рада
Документ підтримали 277 народних депутатів. За основу законопроєкт проголосували у листопаді 2020 року.
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Коротко про зміни у законі
- З закону виключили норму, що до стажу в Службі судової охорони зараховують стаж роботи в поліції, органах внутрішніх справ, службі у ЗСУ, СБУ, Держприкордонслужбі, Нацгвардії та інших формуваннях.
- У ССО та її територіальних підрозділах створять державну службу.
- На співробітників ССО поширюється дія статуту Нацполіції.
- До працівників ССО належать особи, яким присвоєно спецзвання співробітників Служби судової охорони та держслужбовці та особи, які уклали договір з ССО.
- На держслужбовців ССО поширюється дія закону "Про державну службу".
- Працівники ССО можуть утворювати профспілки.
- Затверджено порядок проведення службового розслідування щодо працівників ССО.
Що таке Служба судової охорони?Це державний орган, який забезпечує охорону та громадський порядок під час судових засідань та у судах загалом.
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