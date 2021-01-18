Политическая сила "ЗА МАЙБУТНЄ" зарегистрировала в Верховной Раде постановление № 4609 об обращении к Кабинету Министров об отмене повышения стоимости энергоносителей и введению моратория сроком на 1 год на их повышение.

Об этом сообщает сайт партии.

Согласно тексту постановления, парламент будет рекомендовать правительству, кроме введения моратория, разработать и внести на рассмотрение парламента изменения в государственный бюджет на 2021 год, которыми предусмотреть выделение достаточного размера средств для покрытия потребности в льготах и субсидиях социально незащищенных слоев населения.

Также народные депутаты из группы "ЗА МАЙБУТНЄ" требуют осуществить проверку законности и обоснованности увеличения стоимости энергоносителей, установленного в соответствии с актами Кабинета Министров Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Как отмечают в партии, по инициативе "ЗА МАЙБУТНЄ" местные советы по всей Украине созывают внеочередные сессии из-за повышения тарифов. Они требуют от президента, правительства и Верховной Рады отменить новые тарифы и ввести мораторий на их повышение. Соответствующее обращение уже приняли областные и городские советы в Волынской, Житомирской, Хмельницкой, Николаевской и Черкасской областях.