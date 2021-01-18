Політична сила "ЗА МАЙБУТНЄ" зареєструвала у Верховній Раді постанову № 4609 про звернення до Кабінету Міністрів щодо скасування підвищення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на їхнє підвищення.

Про це повідомляє сайт партії.

Згідно з текстом постанови, парламент рекомендуватиме уряду, крім введення мораторію, розробити та внести на розгляд парламенту зміни до Державного бюджету на 2021 рік, якими передбачити виділення достатнього розміру коштів для покриття потреби у пільгах та субсидіях соціально незахищених верств населення.

Також народні депутати з групи "ЗА МАЙБУТНЄ" вимагають здійснити перевірку законності та обґрунтованості збільшення вартості енергоносіїв, встановленої відповідно до актів Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.



Як зазначають у партії, з ініціативи "ЗА МАЙБУТНЄ" місцеві ради по всій Україні скликають позачергові сесії через підвищення тарифів. Вони вимагають від президента, уряду і Верховної Ради скасувати нові тарифи та ввести мораторій на їхнє підвищення. Відповідне звернення вже ухвалили обласні та міські ради у Волинській, Житомирській, Хмельницькій, Миколаївській та Черкаській областях.